«Анонімки» повертаються. Як у Зеленського перетворюють українців на «Павликів Морозових»

Донос на сусіда. Анонімно. Дорого

Президент Володимир Зеленський оголосив новий флешмоб «подзвони в НАБУ». Інакше його заклик повідомляти про корупцію сприймати важко: за добу його звернення із проханням повідомляти про пропозицію чи вимогу хабаря у Facebook переглянули 5,3 тис. осіб – і ймовірно, більшість з них схопилися за телефони і почали набирати названий главою держави номер. У результаті «гаряча лінія» виявилась безнадійно «зайнятою»: кореспондент «Главкома» понад пів години намагався додзвонитися оператору, однак зазнав невдачі. Деякі інші журналісти, які вирішили перевірити ефективність роботи лінії теж не змогли цього зробити.

Очевидно, через небувалий ажіотаж серед бажаючих повідомити про те, як у них вимагали гроші, буквально за кілька годин після відеозвернення Зеленського відреагували НАБУ та Рада громадського контролю Бюро: мовляв, детективи цього органу вповноважені розслідувати далеко не усі корупційні справи. «Щоб почати змінювати країну вже сьогодні, не мовчіть про корупцію! Якщо вам стали відомі факти про вчинення ПІДСЛІДНОГО #НАБУ корупційного правопорушення, тобто до якого причетні топ-посадовці та/або яким завдано шкоди інтересам держави на понад 1 млн грн, звертайтеся», - зазначили речники Бюро і зауважили, що скаржитися, приміром, на начальника ЖЕКу треба точно не в НАБУ.

Рада Громадського контролю НАБУ теж обурилась тим, що відповідальними за боротьбу з корупцію в усіх проявах глава держави «призначив» Бюро. «Через хибну інформацію про повноваження Бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро та викликати шквал негативу населення», - зазначили там і закликали президента вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

Між тим користувачі соцмереж, які у коментарях палко сперечалися про підслідність, обурювались тим, що НАБУ не береться розслідувати дії директора ЖЕКу, та дорікали директору Бюро його розкішним відпочинком, не звернули уваги на важливі моменти: анонімність повідомлень та винагороду за них.

Безвідповідальна анонімність

Власне, «гаряча» лінія» НАБУ почала свою роботу не вчора, а понад два роки тому – цю інформацію «Главкому» підтвердили у прес-службі Бюро. Понад те, скаргу чи звернення до НАБУ можна подати і в електронному вигляді – просто через сайт НАБУ. Однак є нюанс: форма електронного звернення передбачає, що адресант має зазначити свої прізвище, ім’я та по-батькові, тоді як звернення телефоном допускає анонімність.

За даними прес-служби НАБУ, впродовж вчорашнього дня – після звернення президента – на «гарячу лінію» звернулися 82 людини. «Приблизно стільки ж було і на старті роботи НАБУ», - зазначили у відомстві і додали, що у середньому за день надходить 10-15 дзвінків.

На думку політолога Сергія Тарана, «анонімний» підхід є вкрай небезпечним. «Держава має стимулювати своїх громадян свідчити по фактах корупції, якщо вони стали тому свідками. Проблема законодавчого механізму, який пропонує «Слуга народу», у тому, що це пропонується робити анонімно. На Заході, особливо серед держслужбовців, виявлення конкретних фактів корупції є дуже престижним. В Україні ж це пропонується робити у форматі радянських «анонімок». На Заході це сприяє розвитку громадської відповідальності, в Україні ж посприяє розвитку безвідповідальності», - прокоментував «Главкому» політолог.

На думку експерта, якщо держава хоче залучити громадян до боротьби з корупцією, то ці громадяни мають нести відповідальність за свої повідомлення та бути готовими свідчити у суді після свого звернення.

Політологу Олександру Палію також не до вподоби ідея з «анонімками». «Це профанація. Як відомо, НАБУ не відповідає за всю корупцію, а лише за топ-корупцію. Люди телефонуватимуть, їх посилатимуть – і вся ідея буде дискредитована. Громадська Рада НАБУ вже назвала дезінформацією заклик президента», - зазначив експерт у коментарі «Главкому».

До слова, у прес-службі НАБУ «Главкому» повідомили, що відомство розглядає усі скарги, які надходять на «гарячу лінію», після чого, не відсіюючи їх вибірково, пересилають їх розслідувати уповноваженим правоохоронним органам.

Палій також додав, що культивувати «анонімки» у суспільстві небезпечно. «Те, що є у Сполучених Шатах, це не еталон. Коли усі усім не довіряють, важко вести будь-яку діяльність. Механізми суспільної співпраці закриваються. Значно краще рівнятися на Данію, де немає божевілля із судовими позовами, а намагаються законодавчо не дати можливості з’явитися корупційним схемам»

Стимулювати громадян до співпраці із антикорупціонерами «слуги» збираються і монетою. Ще під час передвиборчих перегонів «слуги народу» на своєму з’їзді затвердили програму дій партії, у якій, зокрема, йшлося: «Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції».

«Я собі не уявляю, як реалізувати подібний механізм в українських умовах. Якщо з хабарем усе більш-менш ясно, то як вираховувати відсоток для людини, яка виявила функціонування якоїсь незаконної схеми? Адже корупція – це поняття більш широке, ніж одноепізодний хабар», - зазначив Таран.

Експерт також додав: на його думку, потрібно займатися підвищенням юридичної обізнаності населення, щоб громадяни розуміли, до якого правоохоронного органу вони мають звертатися зі своєю заявою і як вона має виглядати. «Потрібна юридична грамотність, а не так, щоб кожен міг сказати, мовляв, у сусіда дах кращий, ніж у мене, перевірте його», - уточнив він.

Втім, є і хороші новини: перетворити українців на Павликів Морозових буде непросто. Соціальний психолог Олег Покальчук у коментарі «Главкому» зазначив: «Українське суспільство надзвичайно інертне... Ініціювати ззовні якісь негативні процеси в ньому досить складно. Хоча на імітації цього багато людей і заробляє добрі гроші. Часто за суспільство видають Печерський район Києва, там легкий переполох можливий».

На думку Покальчука, українці навряд масово почнуть анонімно доповідати на сусідів. «Цей формат, з одного боку, виглядає калькою з існуючих в цивілізованому світі елементів антикорупційного законодавства. Але там вони збудовані в складну систему правових механізмів, де ключовим є правосвідомість громадян, яка передбачає активну добровільну співпрацю з правоохоронними органами усіх рівнів. Українська пострадянська традиція засуджує таку співпрацю», - уточнив він.

Тим часом соцмережі вже відреагували на звернення президента фотожабами та вїдливими коментарями.

Наталія Сокирчук, «Главком»