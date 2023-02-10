Міжнародна федерація плавання забрала у Росії чемпіонат світу-2025

Тепер світова першість перенесена до Сінгапуру

Міжнародна федерація плавання (FINA) прийняла рішення перенести з Росії чемпіонат світу з водних видів спорту, який має відбутися у 2025-му році. Про це повідомила пресслужба FINA.

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Змагання мала провести Казань. Тепер світова першість перенесена до Сінгапуру. Спортсмени боротимуться за медалі у плаванні, стрибках у воду, артистичному плаванні та водному поло.

Зазначається, що у травні минулого року Казань уже позбавили права на проведення чемпіонату світу-2022 з плавання.

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Міжнародна федерація плавання після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну усунула всіх спортсменів із РФ та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.

Вчора глава МОК звинуватив Україну у тиску на організаторів Олімпіади-2024.