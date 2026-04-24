Турецький парламент схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років

Нові правили поширюватимуться на YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші цифрові платформи

Рішення було ухвалено після інциденту, де 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів та вчителя

Турецький парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років. Платформи повинні будуть блокувати створення акаунтів неповнолітніми та швидко реагувати на шкідливий контент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У документі йдеться про те, що соціальні платформи зобов’язані впровадити системи перевірки віку та інструменти батьківського контролю. Також компанії повинні будуть оперативно реагувати на контент, який вважається шкідливим для дітей.

Під дію нових правил потрапляють YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші цифрові платформи. Вони мають блокувати можливість відкриття акаунтів користувачами, молодшими за 15 років. Окремі вимоги стосуються й компаній, що займаються онлайн-іграми. Вони повинні будуть призначити офіційного представника в Туреччині для контролю за виконанням нового законодавства.

За порушення правил передбачені штрафи, а також можливе обмеження пропускної здатності інтернету. Санкції застосовуватиме турецький регулятор зв’язку.

Законопроєкт було ухвалено через тиждень після нападу в місті Кахраманмараш, де 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів та одного вчителя середньої школи. Сам нападник також загинув, а поліція перевіряє його онлайн-активність, щоб встановити мотиви злочину.

Президент Туреччини після трагедії заявив про необхідність зменшення онлайн-ризиків для дітей. Він має 15 днів, щоб підписати документ і надати йому статус закону.

«Ми живемо в епоху, коли деякі програми для обміну цифровим контентом розбещують розум наших дітей, а платформи соціальних мереж, прямо кажучи, перетворилися на вигрібні ями», – сказав він.

Як повідомлялось, Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах.