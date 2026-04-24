Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Турецький парламент схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рішення було ухвалено після інциденту, де 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів та вчителя

Турецький парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років. Платформи повинні будуть блокувати створення акаунтів неповнолітніми та швидко реагувати на шкідливий контент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

У документі йдеться про те, що соціальні платформи зобов’язані впровадити системи перевірки віку та інструменти батьківського контролю. Також компанії повинні будуть оперативно реагувати на контент, який вважається шкідливим для дітей.

Під дію нових правил потрапляють YouTube, TikTok, Facebook, Instagram та інші цифрові платформи. Вони мають блокувати можливість відкриття акаунтів користувачами, молодшими за 15 років. Окремі вимоги стосуються й компаній, що займаються онлайн-іграми. Вони повинні будуть призначити офіційного представника в Туреччині для контролю за виконанням нового законодавства.

За порушення правил передбачені штрафи, а також можливе обмеження пропускної здатності інтернету. Санкції застосовуватиме турецький регулятор зв’язку.

Законопроєкт було ухвалено через тиждень після нападу в місті Кахраманмараш, де 14-річний підліток застрелив дев’ятьох учнів та одного вчителя середньої школи. Сам нападник також загинув, а поліція перевіряє його онлайн-активність, щоб встановити мотиви злочину.

Президент Туреччини після трагедії заявив про необхідність зменшення онлайн-ризиків для дітей. Він має 15 днів, щоб підписати документ і надати йому статус закону.

«Ми живемо в епоху, коли деякі програми для обміну цифровим контентом розбещують розум наших дітей, а платформи соціальних мереж, прямо кажучи, перетворилися на вигрібні ями», – сказав він.

Варто зазначити, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повинен підписати законопроєкт протягом 15 днів, щоб він набув чинності.

Як повідомлялось, Франція має намір заборонити користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років з вересня 2026 року, а також розширити заборону на використання мобільних телефонів у школах.

Читайте також:

Теги: Туреччина соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua