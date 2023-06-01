У Калузькій області впав безпілотник (відео)
Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи
У Росії в Калузькі області впав невідомий безпілотник. Внаслідок чого утворилася велика воронка. Про це повідомляють росЗМІ.
Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули два звуки, схожі на вибухи.
На місці падіння безпілотника під Калугою утворилася воронка розміром 3х4 метри. Уламки від БПЛА розкидало в радіусі 100 метрів.
Також після вибуху в полі спалахнула трава. Наразі пожежу ліквідовано.
За попередньою інформацією постраждалих чи руйнувань немає.
Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.
До слова, у Краснодарському краї Росії вчорашньої ночі безпілотники атакували відразу два нафтопереробні заводи – Афіпський та Ільський.
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