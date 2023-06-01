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У Калузькій області впав безпілотник (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Калузькій області впав безпілотник (відео)
На місці падіння безпілотника під Калугою утворилася воронка розміром 3х4 метри
фото: скріншот з відео росЗМІ

Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи

У Росії в Калузькі області впав невідомий безпілотник. Внаслідок чого утворилася велика воронка. Про це повідомляють росЗМІ.

Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули два звуки, схожі на вибухи.

На місці падіння безпілотника під Калугою утворилася воронка розміром 3х4 метри. Уламки від БПЛА розкидало в радіусі 100 метрів.

Також після вибуху в полі спалахнула трава. Наразі пожежу ліквідовано.

За попередньою інформацією постраждалих чи руйнувань немає. 

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

До слова, у Краснодарському краї Росії вчорашньої ночі безпілотники атакували відразу два нафтопереробні заводи – Афіпський та Ільський.

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Теги: росіяни безпілотник росія

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