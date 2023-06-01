У Калузькій області впав безпілотник (відео)

На місці падіння безпілотника під Калугою утворилася воронка розміром 3х4 метри

Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи

У Росії в Калузькі області впав невідомий безпілотник. Внаслідок чого утворилася велика воронка. Про це повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Близько 10-ї ранку в четвер, 1 червня, жителі Калуги повідомили, що чули два звуки, схожі на вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці падіння безпілотника під Калугою утворилася воронка розміром 3х4 метри. Уламки від БПЛА розкидало в радіусі 100 метрів.

Також після вибуху в полі спалахнула трава. Наразі пожежу ліквідовано.

За попередньою інформацією постраждалих чи руйнувань немає.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у Краснодарському краї Росії вчорашньої ночі безпілотники атакували відразу два нафтопереробні заводи – Афіпський та Ільський.