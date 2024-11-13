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У Бучі виявлено сміттєзвалище на 4 гектарах (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Бучі виявлено сміттєзвалище на 4 гектарах (фото)
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Інспектори Державної екологічної інспекції виїхали на місце для фіксації порушення

Інспектори Державної екологічної інспекції виявили сміттєзвалище на 4 гектарах землі на Київщині. Про це інформує пресслужба Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Як зазначається, інспектори виїхали на місце для фіксації порушення природоохоронного законодавства за зверненням ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами» про засмічення земельних ділянок.

У Бучі виявлено сміттєзвалище на 4 гектарах (фото) фото 1

«У місті Буча на вулиці Промислова виявлено несанкціоноване сміттєзвалище побутових та будівельних відходів, що займає площу понад 4 гектари. За даним фактом Інспекцією до правоохоронних органів буде направлено повідомлення про кримінальне правопорушення для встановлення винних осіб, які допустили дане правопорушення», – йдеться у повідомленні.

У разі виявлення несанкціонованого сміттєзвалища, слід:

  • повідомити органи місцевого самоврядування або місцеву державну адміністрацію, на території якої виявлено таке сміттєзвалище.
  • звернутися зі скаргою до Державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірку додержання вимог законодавства про поводження з відходами та розрахувати розмір збитків, заподіяних державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства. Державна екологічна інспекція повинна встановити факт забруднення (засмічення) земель та оформити це актом перевірки та протоколом про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, на Київщині в озері Біле зафіксовано критичне перевищення забруднення води.

Теги: самоврядування інспекція екологія сміття

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