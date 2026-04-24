Держава розписала понад 600 млн грн на телемарафон (список)

Канал «Ми-Україна» виробляє найдорожчий контент серед пулу медійників, які тягнуть «Єдині новини»

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 22 квітня виділило фінансування для приватних телеканалів, задіяних на створенні інформаційних програм (матеріалів) для цілодобового марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість угод склала 638 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

На першому місці – ТОВ «Ми-Україна» з сумою 179,58 млн грн. Протягом поточного року канал повинен виготовити 918 год інформаційного контенту. Ціна однієї години – 163,02 тис. грн (без ПДВ). Це найдорожчий тариф з усіх виробників телемарафону.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» одержало 179,16 млн грн. «Плюси» мають виробити 1143 год інформпродукту; вартість години роботи оцінюється у 130,62 тис. грн (без ПДВ).

ТОВ «Телерадіокомпанія «СЛМ Новини» отримало 179,13 млн грн. За ці кошти буде вироблено 1299 год телепередач і матеріалів. Вартість години – 114,91 тис. грн (без ПДВ).

Найменше бюджетних грошей дісталося ПрАТ «Телеканал «Інтер» – 100,08 млн грн. Цього фінансового ресурсу вистачить на виготовлення 868 год контенту. Ціна години виходить 96,08 тис. грн (без ПДВ).

Додамо, що всі приватні канали телемарафону виробляють передачі для телемарафону за прайсами 2025 року.

Як повідомляв «Главком», у вересні-жовтні 2025 року співробітники каналу «Ми-Україна» стикнулися із затримкою зарплат. Ця ситуація негативно вплинула на колектив. За оцінками джерел видання, вже близько третини співробітників звільнилися. Вони також стверджують, що станом на середину лютого 2026 року, журналісти каналу «Ми – Україна» отримують зарплату на 20% меншу від торішньої.

«Ми – Україна» виплатив мені зарплату за листопад 2025 року аж у лютому цього року», – розповіла одна з колишніх працівниць.

Крім того, за інформацією, яку розповсюдив нардеп Ярослав Железняк, канал «Ми – Україна» працює на арештованому обладнанні «4 каналу» покійного нардепа-зрадника Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу «Наш» екснардепа Євгена Мураєва, який втік з країни.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

З 1 січня 2026 року парламентський канал «Рада» припинив роботу у форматі телемарафону.

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.