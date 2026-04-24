Держава розписала понад 600 млн грн на телемарафон (список)

Віталій Тараненко
Віталій Тараненко
Держава розписала понад 600 млн грн на телемарафон (список)
Торік 37% українців довіряли телемарафону
Канал «Ми-Україна» виробляє найдорожчий контент серед пулу медійників, які тягнуть «Єдині новини»

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» 22 квітня виділило фінансування для приватних телеканалів, задіяних на створенні інформаційних програм (матеріалів) для цілодобового марафону «Єдині новини #UAразом». Загальна вартість угод склала 638 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

На першому місці – ТОВ «Ми-Україна» з сумою 179,58 млн грн. Протягом поточного року канал повинен виготовити 918 год інформаційного контенту. Ціна однієї години – 163,02 тис. грн (без ПДВ). Це найдорожчий тариф з усіх виробників телемарафону.

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» одержало 179,16 млн грн. «Плюси» мають виробити 1143 год інформпродукту; вартість години роботи оцінюється у 130,62 тис. грн (без ПДВ).

ТОВ «Телерадіокомпанія «СЛМ Новини» отримало 179,13 млн грн. За ці кошти буде вироблено 1299 год телепередач і матеріалів. Вартість години – 114,91 тис. грн (без ПДВ).

Найменше бюджетних грошей дісталося ПрАТ «Телеканал «Інтер» – 100,08 млн грн. Цього фінансового ресурсу вистачить на виготовлення 868 год контенту. Ціна години виходить 96,08 тис. грн (без ПДВ).

Додамо, що всі приватні канали телемарафону виробляють передачі для телемарафону за прайсами 2025 року.

Як повідомляв «Главком», у вересні-жовтні 2025 року співробітники каналу «Ми-Україна» стикнулися із затримкою зарплат. Ця ситуація негативно вплинула на колектив. За оцінками джерел видання, вже близько третини співробітників звільнилися. Вони також стверджують, що станом на середину лютого 2026 року, журналісти каналу «Ми – Україна» отримують зарплату на 20% меншу від торішньої.

«Ми – Україна» виплатив мені зарплату за листопад 2025 року аж у лютому цього року», – розповіла одна з колишніх працівниць.

Крім того, за інформацією, яку розповсюдив нардеп Ярослав Железняк, канал «Ми – Україна» працює на арештованому обладнанні «4 каналу» покійного нардепа-зрадника Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу «Наш» екснардепа Євгена Мураєва, який втік з країни.

Як відомо, 19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про єдину інформполітику в умовах воєнного стану. Загальнонаціональні телеканали об’єдналися на єдиній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

Ефірні слоти у марафоні отримали: 1+1, «ТРК Україна» («Україна 24»), ICTV/СТБ, «Рада» та «Інтер» та «Суспільне» (випало з телемарафону у травні 2024 року). Пізніше місце «ТРК Україна» зайняв новостворений канал «Ми – Україна».

З 1 січня 2026 року парламентський канал «Рада» припинив роботу у форматі телемарафону.

Як свідчать дані соціологічних опитувань, у 2023 році 48% українців довіряли телемарафону, у 2024 році – 36%, у 2025 році – 37%.

Читайте також:

Читайте також

Останні чотири роки жирафи у столичному зоопарку трималися на спеціальних препаратах
Директор столичного зоопарку прокоментував чутки про смерть жирафа: що сталося насправді
26 березня, 09:18
США перекинули 82-гу дивізію на Близький Схід
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
31 березня, 11:29
Російська пропаганда поширює черговий фейк про українську армію
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
31 березня, 18:52
До ліквідації наслідків залучались 36 рятувальників
Унаслідок удару по Чугуєву є постраждалі: фото наслідків
2 квiтня, 07:57
Трамп заявив, що США не мали втручатися у війну в Україні
Трамп назвав війну в Україні помилкою політики США: подробиці
2 квiтня, 08:52
Зеленський розповів, як Україна допомагає будувати оборону іншим країнам
Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході
3 квiтня, 12:51
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам
Тхеквондист Ларін, який збирав кошти для армії РФ, потрапив до заявки Чемпіонату Європи
6 квiтня, 09:48
Гроші, які вилучила Угорщина в «Ощадбанку»
Угорщина оприлюднила «нові докази» у справі українських інкасаторів
8 квiтня, 13:05
НАТО і Росія знову зійшлися під водою, як у часи Холодної війни
НАТО і Росія зійшлися у новому протистоянні в Північній Атлантиці
21 квiтня, 19:29

Держава розписала понад 600 млн грн на телемарафон (список)
Держава розписала понад 600 млн грн на телемарафон (список)
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 24 квітня 2026
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Дрібні АЗС в Україні опинилися під загрозою через війну в Ірані
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
Скільки засуджених долучилися до лав ЗСУ – дані Мін’юсту
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам
Підготовка до зими: Шмигаль дав чіткі завдання енергетикам

Новини

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
