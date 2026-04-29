Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу

Колишній директор ФБР Джеймс Комі з’явився у федеральному суді у Вірджинії після висунення звинувачень у погрозах президенту США Дональду Трампу. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Під час короткого засідання Комі не відповідав на запитання. Його адвокат заявив, що захист наполягатиме на політичній мотивації справи.

Суддя ухвалив рішення звільнити Комі без встановлення додаткових умов. Наступне судове засідання має відбутися в Північній Кароліні.

Сам Комі заявив, що не визнає провину та оскаржуватиме обвинувачення в суді.

Нагадаємо, справу проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі відкрили через його допис в Instagram, опублікований у травні минулого року. На фото були зображені морські мушлі, викладені у вигляді чисел «86 47».

Прокурори вважають, що ці числа могли бути сприйняті як загроза президенту США Дональд Трамп. Зокрема, число «86» може означати «позбутися» когось, а «47» – вказувати на Трампа як 47-го президента США.

У межах справи Комі висунули звинувачення у погрозі життю президента та передачі таких погроз між штатами. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до п’яти років ув’язнення.

Сам Комі заявляє, що не мав наміру погрожувати і сприймав публікацію як політичне повідомлення. Його адвокат стверджує, що справа є політично мотивованою.

Допис Комі видалив того ж дня.

Тодішня міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем оголосила, що Секретна служба проведе розслідування щодо Комі у зв’язку з тим, що, за її словами, він закликав до «вбивства» Трампа.