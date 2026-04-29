Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Комі заявив, що не визнає провину та оскаржуватиме обвинувачення в суді
фото: Reuters

Суд відпустив Комі без умов

Колишній директор ФБР Джеймс Комі з’явився у федеральному суді у Вірджинії після висунення звинувачень у погрозах президенту США Дональду Трампу. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Під час короткого засідання Комі не відповідав на запитання. Його адвокат заявив, що захист наполягатиме на політичній мотивації справи.

Суддя ухвалив рішення звільнити Комі без встановлення додаткових умов. Наступне судове засідання має відбутися в Північній Кароліні.

Сам Комі заявив, що не визнає провину та оскаржуватиме обвинувачення в суді.

Нагадаємо, справу проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі відкрили через його допис в Instagram, опублікований у травні минулого року. На фото були зображені морські мушлі, викладені у вигляді чисел «86 47».

Прокурори вважають, що ці числа могли бути сприйняті як загроза президенту США Дональд Трамп. Зокрема, число «86» може означати «позбутися» когось, а «47» – вказувати на Трампа як 47-го президента США.

У межах справи Комі висунули звинувачення у погрозі життю президента та передачі таких погроз між штатами. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до п’яти років ув’язнення.

Сам Комі заявляє, що не мав наміру погрожувати і сприймав публікацію як політичне повідомлення. Його адвокат стверджує, що справа є політично мотивованою.

Допис Комі видалив того ж дня.

Тодішня міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем оголосила, що Секретна служба проведе розслідування щодо Комі у зв’язку з тим, що, за її словами, він закликав до «вбивства» Трампа.

Читайте також:

Теги: ФБР погрози розслідування Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua