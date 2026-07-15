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Зеленський відповів, чи перепризначить Федорова міністром оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський відповів, чи перепризначить Федорова міністром оборони
Зеленський провів зустріч із Федоровим 12 липня
фото: Офіс президента

Президент зауважив, що матиме розмову з Міністерством оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони. Про це він повідомив журналістам, передає «Главком».

Президент додав, що перед зустріччю з фракцією «Слуга народу» будуть проведені розмови з Міністерством оборони. Зустріч з фракцією відбудеться 15 липня ввечері.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: Міноборони кадрові зміни Володимир Зеленський Михайло Федоров

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