Голова Держвідновлення Сухомлин залишає посаду

З жовтня 2024 року Сергій Сухомлин очолює Агентство відновлення

Заяву на звільнення вже підготовлено, рішення Кабміну очікується найближчими днями

Керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин іде із займаної посади. Про це стало відомо «Главкому» з власних джерел в уряді.

Наразі високопосадовець написав заяву на звільнення. Кадрове рішення Кабміну очікується найближчими днями.

«Цивілізований європейський підхід: Рада призначила нового прем’єр-міністра і членів Кабміну. У них є своя команда», – зазначило джерело видання.

Найвірогіднішим наступником Сухомлина на посаді очільника Агентства відновлення стане міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Додамо, що на початку жовтня 2024 року Сергій Сухомлин обійняв посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. До цього він з 2016 року працював міським головою Житомира.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.