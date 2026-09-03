Росія готова втрачати 15 бронемашин заради одного прориву – ISW

Окупанти розуміють, що під час такого штурму вижити може лише одна машина

Окупанти регулярно проводять дорогі та здебільшого невдалі механізовані штурми на Добропільському напрямку

Російські війська регулярно відправляють колони з 10-15 бронемашин на Добропільському напрямку, розраховуючи, що до визначеної цілі зможе дістатися хоча б одна машина. Таку оцінку наводить Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті, повідомляє «Главком».

За даними ISW, російські війська продовжують проводити механізовані штурми в районі Добропілля, які є дорогими для окупантів і здебільшого не дають очікуваного результату.

Офіцер штабу української бригади, яка діє на цьому напрямку, розповів 2 вересня, що росіяни періодично висувають до Добропілля колони з 10–15 броньованих машин. За його словами, окупанти розуміють, що під час такого штурму вижити та досягти визначеної точки може лише одна машина.

ISW зазначає, що російське командування, ймовірно, надає Добропільському напрямку особливого значення. Район має для Росії не лише військову, а й символічну цінність.

Окупанти намагаються обійти укріплений пояс української оборони із південного заходу. Саме тому російське командування продовжує перекидати сюди значні ресурси, попри втрати техніки під час механізованих атак.

Водночас українські військові продовжують утримувати позиції в тактичному районі Добропілля. ISW зазначає, що російські війська не змогли досягти там суттєвого просування, попри повторні спроби атак.

Сили оборони України знищили російський винищувач МіГ-29 та вертоліт Ка-27 у районах двох військових аеродромів на території РФ. Результати попередніх ударів вдалося підтвердити після аналізу додаткових даних.