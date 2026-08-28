Росія знищила завод «Хортиця» у Запоріжжі: відновити його неможливо

Підприємство пережило чотири влучання та горіло щонайменше три години. Global Spirits втратила близько 3-4 млн пляшок готової продукції

Лікеро-горілчаний завод «Хортиця» у Запоріжжі зазнав критичних руйнувань унаслідок російської атаки та більше не підлягає відновленню. Частину готової продукції повністю знищив вогонь, решту доведеться утилізувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Global Spirits.

За даними компанії, російські війська чотири рази влучили по території підприємства. Після атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа, яку гасили щонайменше три години.

У Global Spirits заявили, що масштаби руйнувань не дозволяють відновити підприємство. «Частина продукції згоріла повністю, частина – оплавилась та підлягає утилізації», – повідомили у компанії.

Унаслідок атаки Global Spirits втратила приблизно 3-4 млн пляшок продукції, за яку вже був сплачений акциз. Середню вартість однієї одиниці продукції компанія оцінює приблизно у 100 грн.

Таким чином, лише вартість втраченої готової продукції може становити близько 300-400 млн грн. Ця оцінка не враховує вартість самого підприємства, обладнання та інших активів.

Раніше начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про російський удар по одному з підприємств Запоріжжя. За його словами, внаслідок атаки були пошкоджені виробничі приміщення та виникла пожежа.

Завод «Хортиця» був одним із головних виробничих підприємств алкогольного холдингу Global Spirits. Перша пляшка горілки «Хортиця» зійшла з його конвеєра у грудні 2003 року.

На підприємстві працювали понад 500 людей. Виробничі лінії могли випускати до 16 пляшок продукції за секунду. На заводі було встановлено обладнання світових виробників, зокрема інженерні системи Rehau та лінії розливу Ital Project.

Окрім горілки «Хортиця», підприємство випускало продукцію під торговими марками «Мороша», «Первак», «Медова», «Пшенична сльоза» та Gold Ukraine.

Продукція Global Spirits представлена більш ніж у 87 країнах. До російського повномасштабного вторгнення холдинг також мав зв'язки з ринком РФ, однак 11 березня 2022 року Global Spirits відкликала ліцензію на виробництво та дистрибуцію своєї алкогольної продукції в Росії.

Нагадаємо, 28 серпня російські війська також завдали удару по території торговельного центру «Епіцентр» у Запоріжжі. Внаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень та спалахнула масштабна пожежа.