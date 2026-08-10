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Палац Путіна залишився без захисту? Україна знищує ППО поблизу Геленджика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Палац Путіна залишився без захисту? Україна знищує ППО поблизу Геленджика
Уражено комплекс С-400, що прикривав «палац» Путіна під Геленджиком
фото: navalny.com

Знищення установки РЕБ, розміщеної на території військової частини № 2156, підтвердили супутникові знімки

Збройні сили України послідовно знищують російські засоби протиповітряної оборони в районі Геленджика, де розташований палац російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

7 серпня неподалік від об’єкта було знищено систему радіоелектронної боротьби «Хвиля Купол Гарант», а через два дні – розташований поруч зенітний ракетний комплекс С-400.

Знищення установки РЕБ, розміщеної на території військової частини № 2156, підтвердили супутникові знімки. «Хвиля Купол Гарант» використовується для придушення супутникового зв’язку Starlink, забезпечуючи захист території площею 20 кв. км. За словами військового аналітика Яна Матвєєва, система ефективна проти безпілотників, однак її недолік полягає в тому, що вона має розміри «невеликої військової бази і легко розпізнається з повітря».

Палац Путіна розташований на Чорноморському узбережжі приблизно за 20 км від Геленджика. Комплекс площею 17,7 тис. кв. м набув широкої популярності після розслідування засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Згідно з його даними, на території об’єкта є храм, хокейний майданчик, кінотеатр, пивна, більярдна, кілька ресторанів, басейн, аквадискотека, спа-центр, сауни, турецькі лазні, власні м’ясо-рибний, овочевий та десертний цехи, бібліотека, музична вітальня, вертолітний майданчик тощо.

Над «палацом» встановлено безполітну зону, а прилеглі до нього 7 тис. гектарів, як стверджувалося в розслідуванні, належать ФСБ. Вартість будівництва комплексу ФБК оцінював щонайменше у 100 млрд рублів.

Нагадаємо, у 2021 році Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про так званий палац Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї. Він був побудований у 2005-2010 році на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.

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Теги: війна системи ППО росія путін

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