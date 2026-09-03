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Росія терміново «позичила» у банків трильйон рублів через проблеми з бюджетом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія терміново «позичила» у банків трильйон рублів через проблеми з бюджетом
Однією з причин погіршення ситуації стали нижчі доходи від нафти й газу
фото з відкритих джерел

Мінфін РФ після півторамісячної паузи провів рекордне розміщення держоблігацій на тлі дефіциту бюджету

Російський Мінфін за один день залучив майже 939 млрд рублів через розміщення державних облігацій. Номінальний обсяг випуску становив 1 трлн рублів – це найбільше одноразове розміщення ОФЗ із листопада 2025 року. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком». 

Йдеться про облігації федеральної позики з плаваючим купоном (ОФЗ-ПК) серії 29031 із погашенням у липні 2042 року. Мінфін РФ реалізував увесь запропонований обсяг паперів.

Попит інвесторів перевищив пропозицію у 1,4 раза і становив близько 1,424 трлн рублів. Водночас через те, що облігації продавалися нижче номінальної вартості, фактична виручка від аукціону склала 938,87 млрд рублів.

Росія знову почала активно позичати

Аукціон став першим великим розміщенням ОФЗ після паузи, яка тривала близько півтора місяця. Попередні торги державними облігаціями не проводилися, зокрема через високу вартість запозичень для російського бюджету.

Необхідність залучати кошти посилюється проблемами з федеральним бюджетом РФ. За сім місяців 2026 року його дефіцит досяг 6,455 трлн рублів, що майже вдвічі перевищує запланований на весь рік показник у 3,786 трлн рублів.

Однією з причин погіршення ситуації стали нижчі доходи від нафти й газу. За січень–липень вони скоротилися на 16,8% у річному вимірі. Водночас витрати російського бюджету зростають швидше за доходи.

Запозичення стають дорожчими

Проблемою для Москви залишається і висока вартість державних запозичень. Дохідність десятирічних ОФЗ у серпні перебувала поблизу 16% річних, через що Мінфін раніше не поспішав повертатися на ринок.

Тепер же російська влада змушена активніше використовувати внутрішній борговий ринок для фінансування бюджетних потреб. Рекордне розміщення ОФЗ стало для російського Мінфіну способом швидко залучити значний обсяг коштів на тлі зростання дефіциту бюджету та скорочення нафтогазових доходів.

Варто нагадати, що представник Путіна попередив, що економіка РФ не витримає затяжної війни. Він попередив про ризики для економіки РФ у разі її повної переорієнтації на потреби війни. За його словами, така модель може існувати лише обмежений час.

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Теги: економіка росія війна

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