Уряд призначив нового голову Агентства відновлення

Звільнено Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Зокрема, уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Також Миколу Бойка з посади першого заступника голови Агентства відновлення.

Зауважимо, що «Главком» першим із медіа повідомив про цю кадрову перестановку.

Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на початку жовтня 2024 року. До цього він із 2016 року працював міським головою Житомира. Про намір залишити керівництво Агентством Сухомлин заявив після формування нового складу уряду.

Що відомо про Федорова

Іван Федоров очолював Запорізьку область із лютого 2024 року. До призначення на цю посаду він був міським головою Мелітополя.

За час роботи начальником Запорізької ОВА Федоров займався питаннями життєзабезпечення прифронтового регіону, захисту критичної інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки області до опалювального сезону.

Нагадаємо, ще 30 липня «Главком» повідомляв, що Сухомлин залишає посаду голови Агентства. Тоді джерела видання в уряді розповіли, що посадовець уже підготував заяву про звільнення за власним бажанням.

До слова, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у жовтні 2024 року. У серпні він підтвердив «Главкому», що залишає посаду. За його словами, рішення пов’язане зі зміною урядової команди та тривалою роботою в умовах значного навантаження.