Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд призначив нового голову Агентства відновлення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд призначив нового голову Агентства відновлення
Погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації
фото: «Уніан»

Звільнено Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Зокрема, уряд звільнив Сергія Сухомлина з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Також Миколу Бойка з посади першого заступника голови Агентства відновлення.

Зауважимо, що «Главком» першим із медіа повідомив про цю кадрову перестановку.

Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на початку жовтня 2024 року. До цього він із 2016 року працював міським головою Житомира. Про намір залишити керівництво Агентством Сухомлин заявив після формування нового складу уряду.

Що відомо про Федорова

Іван Федоров очолював Запорізьку область із лютого 2024 року. До призначення на цю посаду він був міським головою Мелітополя.

За час роботи начальником Запорізької ОВА Федоров займався питаннями життєзабезпечення прифронтового регіону, захисту критичної інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки області до опалювального сезону.

Нагадаємо, ще 30 липня «Главком» повідомляв, що Сухомлин залишає посаду голови Агентства. Тоді джерела видання в уряді розповіли, що посадовець уже підготував заяву про звільнення за власним бажанням.

До слова, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у жовтні 2024 року. У серпні він підтвердив «Главкому», що залишає посаду. За його словами, рішення пов’язане зі зміною урядової команди та тривалою роботою в умовах значного навантаження.

Читайте також:

Теги: Кабмін кадрові зміни Сергій Сухомлин Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтин Ковальчук: Литва зацікавилася реалізацією українських планів стійкості
Понад дві тисячі багатоповерхівок Києва – у зоні ризику. Що це означає – пояснює заступник міністра відновлення Інтерв’ю
14 серпня, 14:00
У медзакладі понівечило фасад та вікна
Ворог ударив по території дитячої лікарні у Запоріжжі
4 серпня, 21:48
Наталія Стукало є докторкою економічних наук
Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти
7 серпня, 10:41
Росія вдарила по Запоріжжю БпЛА
Російський безпілотник атакував Запоріжжя: є загиблі
17 серпня, 22:40
Підвищення стипендій – не єдине рішення перед новим навчальним роком
Скільки платитимуть студентам з вересня: нардепка назвала всі суми
23 серпня, 07:37
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
31 серпня, 05:33
Григорович також представляв Національну поліцію на міжнародних заходах
Кабмін призначив нового заступника глави МВС
31 серпня, 14:01
Постраждалий лікеро-горілчаний завод Хортиця у Запоріжжі
Росія знищила завод «Хортиця» у Запоріжжі: відновити його неможливо
28 серпня, 11:49
Перехід Федорова до Києва також означатиме зміну керівника Запорізької області
Замість Сухомлина: стало відомо, хто очолить Агентство відновлення
Вчора, 00:25

Політика

Уряд призначив нового голову Агентства відновлення
Уряд призначив нового голову Агентства відновлення
Зеленський назвав удар по заводу Coca-Cola «чітким сигналом Америці»
Зеленський назвав удар по заводу Coca-Cola «чітким сигналом Америці»
Активісти склали рейтинг депутатів, які найбільше шкодять природі
Активісти склали рейтинг депутатів, які найбільше шкодять природі
Зеленський зустрівся з главою МЗС Індії: що обговорили
Зеленський зустрівся з главою МЗС Індії: що обговорили
Рада створила три тимчасові слідчі комісії
Рада створила три тимчасові слідчі комісії
Рада позбавила мандатів двох депутатів зі «Слуги народу»
Рада позбавила мандатів двох депутатів зі «Слуги народу»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
95K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua