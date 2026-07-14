Прем'єрка Свириденко пояснила причину своєї відставки

Наступним кроком стане розгляд заяви про відставку у сесійній залі Верховної Ради

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання комітету.

За відповідне рішення проголосували 16 членів комітету, ще чотири утрималися.

Нардеп Дмитро Микиша поставив пряме запитаття прем'єрці, чому ж вона вирішила йти у відставку.

«Цій заяві передувала розмова з президентом України, він чітко визначив необхідність оновлення Кабінету міністрів. Є розмова з президентом, є розумінння необхідності перезавантаження уряду, є необхідність перезавантаження дуже конкретних напрямків і їх посилення. Я вважаю, що ми проробили велику роботу, пройшли з вами великий шлях. Це точно був непростий рік. Рік, починаючи з того, що були акції на вулицях, далі «Міндічгейт», далі була дуже складна зима, далі було нерозуміння по фінансуванню нашої держави, але ми все це пройшли, це точно був складний шлях, і паливна криза була, хочу нагадати. Якщо є розуміння необхідності посилення тих чи інших напрямків, то я всіляко це підтримую», – сказала Свириденко.

Наступним етапом стане розгляд питання на пленарному засіданні Верховної Ради. Очікується, що перед голосуванням Юлія Свириденко представить звіт про роботу уряду.

Напередодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне оновлення Кабінету Міністрів. За його словами, кадрові рішення пов'язані зі зміною політичної стратегії держави.

Водночас глава держави запропонував Юлії Свириденко залишитися в його команді. За словами президента, вона може очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером». Про яку саме посаду йдеться, Зеленський не уточнив. Президент також анонсував кадрові зміни у правоохоронній системі.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Також поширилась інформація, що Юлія Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.