Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Печерський суд не обрав запобіжний захід Дубінському

Діана Гасюк
glavcom.ua
Печерський суд не обрав запобіжний захід Дубінському
Дубінському не обрали запобіжний захід
фото з відкритих джерел

Засідання проводили в закритому режимі

13 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді. Адвокати нардепа заявили про відвід судді. Про це повідомляє «Суспільне».

Судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.

Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. 

«Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.

Читайте також: Операція «Буратіно». Чому арешт Дубінського – це вибачення перед Байденом

Теги: державна таємниця кордон суддя документи прокурор арешт Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Шуляк представила сумнівний законопроєкт
Пустилися берега. Хто відкриє вікно можливостей для охочих мати землю біля води Війна і бізнес
2 листопада, 11:30
Закриття кордонів передбачено на випадок прориву нелегальних мігрантів
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
27 жовтня, 20:53
Документи для перетину державного кордону депутати оформляли на підставі фіктивних запрошень від іноземних структур
Під виглядом відрядження їздили на відпочинок: правоохоронці взялися за ужгородських депутатів
1 листопада, 16:21
Прем'єр-міністр Болгарії та канцлер Австрії зустрілись у Відні
Розширення Шенгенської зони неможливе: канцлер Австрії знайшов пояснення
25 жовтня, 11:07
Прем'єр-міністр Єгипту негативно висловився щодо планів Ізраїлю
«Готові пожертвувати мільйонами життів»: прем'єр Єгипту зробив скандальну заяву
2 листопада, 10:21
Прикордонники прогнозують погіршення ситуації на кордоні з Польщею
Прикордонники прогнозують погіршення ситуації на кордоні з Польщею
8 листопада, 12:37
Зеленський розповів про саміт на Мальті
Зеленський у зверненні відзначив прикордонників
28 жовтня, 20:59
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
Ворожі ДРГ по 10 разів на місяць намагаються прорвати кордон України на півночі
7 листопада, 11:39
Із початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему «Шлях»
Перетин кордону за системою «Шлях»: скільки порушників виявили прикордонники
10 листопада, 08:35

Події в Україні

Печерський суд не обрав запобіжний захід Дубінському
Печерський суд не обрав запобіжний захід Дубінському
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Міноборони відреагувало на чутки про звільнення трьох командувачів ЗСУ
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Росіяни перекидають кораблі з Криму в Новоросійськ: названо причину
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Ситуація на фронті: Залужний провів розмову з командувачем армії США
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога
Нічне полювання: ЗСУ анонсували погані новини для ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
16K
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
9235
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
6855
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
3772
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
3736
РФ запускала ракети: У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Вчора, 04:15
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту