Печерський суд не обрав запобіжний захід Дубінському

Засідання проводили в закритому режимі

13 листопада Печерський районний суд Києва не обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді. Адвокати нардепа заявили про відвід судді. Про це повідомляє «Суспільне».

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Судове засідання розпочалося із прохання прокурора проводити розгляд питання щодо запобіжних заходів для Дубінського в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.

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Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

«Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

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За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

13 листопада Дубінському оголосили підозру у держзраді.

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