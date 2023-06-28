Головна Країна Політика
search button user button menu button

Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції
Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Конституції
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде»

Сьогодні українцям доводиться у важкій боротьбі відстоювати основоположні принципи життя, права та свободи, які зафіксовані у Конституції України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у привітальному слові з нагоди Дня Конституції.

«Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова «суверенна».

Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

Теги: Верховна Рада Конституція Володимир Зеленський Україна президент відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна ще не виконала всіх вимог для вступу у Європейський союз
Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію
23 червня, 17:21
Ракетна систему Atacms дозволить ЗСУ завдавати ударів по цілях на відстані до 200 миль
Комітет Палати представників схвалив резолюцію надати далекобійні ракети Україні
22 червня, 23:29
Унаслідок влучання уламків безпілотника спалахнула багатоповерхівка
Атака на Київ та область. З’явилися перші кадри моментів вибухів (відео)
30 травня, 11:59
Кемаль Киличдароглу
Незадоволений результатами Киличдароглу прокоментував виборчий процес у Туреччині
29 травня, 01:05
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтримав право України захищатись від агресора
«Україна має легітимне право захищатись». МЗС Британії підтримало атаку дронів на Москву
30 травня, 22:04
Вашингтон отримав запевнення щодо невикористання в майбутньому винищувачів F-16 для ударів по РФ
Чи може Україна вдарити по РФ американською зброєю? Білий дім пояснив позицію
1 червня, 05:49
Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської політичної спільноти
Саміт у Молдові. Зеленський закликав до вирішення придністровського конфлікту
1 червня, 16:43
Зузана Чапутова
Ще одна «проблемна дитина» ЄС? Politico назвала країну, яка може стати Угорщиною №2
4 червня, 01:56
Безсмертний: «Треба «злодію дати по голові»
Безсмертний: Війна в Україні не може бути заморожена
10 червня, 11:17

Політика

Скоро усі все побачать: Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ
Скоро усі все побачать: Резніков закликав не робити поспішних висновків про повільний контрнаступ
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції
Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції
Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії
Кулеба оцінив, що буде з «Вагнером» після заколоту в Росії
Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну
Банкова дала пораду Орбану після його скандальної заяви про Україну
Банкова анонсувала нові кадрові рішення через стан укриттів
Банкова анонсувала нові кадрові рішення через стан укриттів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
67K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
55K
Командирів підрозділів «Вагнер» затримано у Сирії – ЗМІ
48K
Корм для диких тварин заготовляють лісники на Вінниччині (фото)
22K
Трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир: деталі
20K
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
26 червня, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 червня, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту