Значення слова «суверенна» набуло нового сенсу: Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Володимир Зеленський: «Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде»

Сьогодні українцям доводиться у важкій боротьбі відстоювати основоположні принципи життя, права та свободи, які зафіксовані у Конституції України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у привітальному слові з нагоди Дня Конституції.

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«Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова «суверенна».

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Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями. Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні!», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.