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NYT: Найбільшим постачальником зброї в Україні став політик, якого Зеленський називав бандитом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
NYT: Найбільшим постачальником зброї в Україні став політик, якого Зеленський називав бандитом
Журналісти з'ясували, що зброя для ЗСУ проходить через мережу брокерів екснардепа Пашинського
фото з відкритих джерел

За півтора року до початку війни компанія пов'язана з Пашинським стала найбільшим приватним постачальником зброї для України

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї, і представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати. Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні. Про це повідомляє The New York Times.

У 2019 році Зеленський заявив по телебаченню, що якщо вийти на вулиці й запитати людей, чи вважають вони Пашинського злочинцем, 100 зі 100 гарантовано дадуть відповідь: так.

Водночас, зазначають автори публікації, у Пашинського були зв'язки у збройовому бізнесі і, можливо, що ще важливіше, він знав, як працювати під тиском і всю бюрократичну тяганину. Під час війни це вміння виявилося неоціненним.

За півтора року до початку війни розслідування The New York Times показало, що пов'язана з Пашинським компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї для України. Компанія закуповувала і продавала гранати, артилерійські снаряди і ракети через посередників у Європі. Минулого року в Ukrainian Armored Technology був найвищий оборот в історії її існування. Продажі досягли $350 млн, тоді як за рік до війни вони були на рівні 2,8 млн.

Водночас щодо Ukrainian Armored Technology знову ініціювали розслідування. Вивчаються встановлені ціни та фінансові зв'язки з чиновниками, відповідальними за держзакупівлі, і закордонними компаніями, повідомили два представники влади, обізнані з питанням. Цього місяця в офісах державної компанії проводилися обшуки: шукали докази проти Ukrainian Armored Technology, за словами урядових джерел журналістів.

Українські урядовці перестали заносити до чорного списку постачальників, які обкрадали військових, а також відмовилися від багатьох правил публічного розкриття інформації, завдяки якій можна встановити корисливі інтереси.

У найближчій перспективі такий підхід видавався виправданим. Україна стримувала агресора до прибуття міжнародної допомоги. Але в Ukrainian Armored Technology є чинні контракти на десятки мільйонів доларів, і в довгостроковій перспективі є ризик того, що такі тимчасові заходи вкоріняться, і люди на кшталт Пашинського, збагатяться під час війни і стануть впливовими, як ніколи раніше.

В українському уряді усвідомлюють такий ризик. За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврилова, щодо цього ілюзій ні в кого немає.

Журналістське розслідування показало, що мережа Пашинського купує зброю, а потім продає, потім знову купує і знову продає, згідно з інформацією із секретних контрактів і урядових документів, отриманих журналістами.

З кожною угодою ціни і, отже, прибуток людей Пашинського зростають, а кінцевому споживачеві – українським військовим – товар дістається за найвищою ціною.

Представники Заходу уникають публічної критики, але в приватних бесідах кажуть, що саме через появу в Україні таких особистостей, як Пашинський, американський і британський уряди самі закуповують боєприпаси для України, а не просто передають Києву гроші.

Реакція Пашинського

Пашинський, як керівник промислової торгової групи, що займається зброєю, заперечує, що у нього є якийсь фінансовий інтерес у збройовому бізнесі.

Колишнім в.о. голови Адміністрації президента визнає, що стосовно нього проводять розслідування, але пояснює, що це через хибне уявлення деяких урядових чиновників, які вважають, що продавці зброї отримують прибуток нечесним шляхом. Він називає себе відповідальним громадянином своєї країни, який ніколи її не зраджував і не зрадить.

Що стосується минулих заяв Зеленського, Пашинський пояснив, що президент припустився помилки, як звичайна людина, яка не застрахована від подібного.

На папері все виглядає коректно, але в Україні документи не завжди відображають реальність, резюмують автори.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір з наступного року наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Нині на місяць виготовляється близько 24 тисяч таких боєприпасів.

До слова, Єгипет не планує надавати свою зброю Україні у відповідь на численні прохання Сполучених Штатів Америки.

Читайте також: Перша світова чи Зоряні війни? Що відбувається в Україні
Теги: зброя війна Сергій Пашинський Володимир Зеленський озброєння

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