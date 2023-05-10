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Росія сама собі вирила яму: ексагент КДБ про вчорашній парад Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія сама собі вирила яму: ексагент КДБ про вчорашній парад Путіна
Ексагент КДБ: «Такої демонстрації слабкості не було ще ніколи»
фото: скріншот з відео 24 каналу

На думку експерта, свято, яке в Росії вважається чи не найголовнішим, цьогоріч пройшло в повній ганьбі

Свято, яке в Росії вважається чи не найголовнішим, цьогоріч пройшло в повній ганьбі. Усе: від настроїв політиків на параді 9 травня до старезної техніки та підставних ветеранів говорило про те, що за рік Росія стала надзвичайно слабкою, і це вже не приховати. Таку думку 24 Каналу висловив колишній агент КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

«Найбільше, що мені впало в очі – те, що це була демонстрація слабкості. Такої демонстрації слабкості не було ще ніколи. По-перше, Путін виголосив коротку, просту промову «ні про що». По-друге, на воєнному параді не було ніякої цікавої техніки, зауважив ексспівробітник розвідки», – прокоментував Жирнов.

За словами фахівця, були роки, коли Червоною площею проїжджало 10 танків «Армата», купа різної техніки тощо. Натомість цього разу росіяни не те що не показали сучасної чи нової техніки, а вивели старезний танк Т-34.

Жирнов згадав, що минулого року після початку повномасштабного вторгнення 9 травня росіяни вивели на парад танки «Армата». Їх критикували, мовляв, де ці танки на фронті. А цього року їх навіть не показали.

Ексагент підкреслив, навіть, якщо мобілізованими у 1945 році було щонайменше 18 років, то тепер ветеранам мало б бути по 96 років. Однак на трибуні параду не було жодної людини такого віку. Навіть тим літнім людям, які сиділи навколо Путіна, було по 80 – 85 років.

«Там не було 96-річних людей, так довго в Росії не живуть. Можливо, там є один старий сторічний, але на Червону площу його не приведуть. Насправді Путін цьогоріч провів свій останній парад, адже наступного року – це буде смішно. Зрозуміло всім, що немає ніяких ветеранів Другої світової війни. Вони всі померли в Росії, ми вже бачимо підставних ветеранів і це найголовніше», – наголосив опозиціонер.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

До слова, президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Їх не вразив ані виступ диктатора, ані російські військові й техніка.

 

 

Теги: КДБ росія парад День Победы

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