Байден та Гарріс провели зустріч через атаку Ірану на Ізраїль

Президент США та віцепрезидентка провели зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки

Байден та Гарріс провели екстрену зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль. Про це повідомила старша заступниця речниці Білого дому Емілі Сімонс у дописі на платформі X (раніше Twitter).

Під час зустрічі обговорювалась ситуація, пов’язана з масованою атакою іранських балістичних ракет на Ізраїль. Байден і Гарріс спільно з національною командою безпеки проаналізували готовність США допомогти Ізраїлю захиститися від нападу, а також захистити американський контингент у регіоні.

Байден підтвердив, що зустріч була спрямована на обговорення планів Ірану щодо здійснення неминучої ракетної атаки на Ізраїль, і запевнив у підтримці ізраїльської сторони з боку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, США допомагатимуть Ізраїлю збивати іранські ракети.