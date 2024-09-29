Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі

Під час зустрічі Зеленський та Трамп обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки

Зеленський поділився деталями своєї бесіди з кандидатом у президенти США

Президент Володимир Зеленський заявив – «отримав чітку інформацію, що Дональд Трамп буде на боці України». Про це глава держави сказав в інтерв'ю Fox News.

«Я не знаю, що буде після виборів у США і хто буде президентом, адже це ваша країна і народ вирішує, хто ним має стати. Але я отримав від Дональда Трампа дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну. Є дуже багато деталей, які, я думаю, йому було цікаво почути саме від мене», – зазначив Зеленський.

Він зізнався, що Трамп багато його розпитував – про ситуацію на полі бою, про підтримку України Сполученими Штатами, чому Путін почав вторгнення.

Також Зеленський відповів, чи турбує його заява Трампа, що у експрезидента США хороші відносини з Путіним.

«Я сказав, що сподіваюся, що у нього тепліші стосунки зі мною, ніж з Путіним. Я сказав це під час нашої зустрічі. Я розумію, що у Дональда Трампа є й були відносини, коли він був президентом», – сказав глава держави.

Крім того, президент України пояснив свою недавню заяву про те, що не вірить, що Трамп знає, як покласти край війні.

«Ні, я сказав, що думаю, що саме ми розуміємо набагато краще за всіх, включно з Дональдом Трампом, що відбувається у нас в Україні і як це зупинити. Це важко зрозуміти. З усією повагою, між США та Україною велика відстань. І якщо у вас немає війни, то ви не можете це зрозуміти. Тому що Україна до повномасштабного вторгнення і після – це дві різні країни. Тому без цього досвіду, ви не зможете зрозуміти, як зупинити Путіна, і саме цим я хотів поділитися – якою є ціна цієї трагедії, кривавого вторгнення Путіна», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною». Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

До слова, під час мітингу у Пенсільванії Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський є «найкращим продавцем в історії», адже він приїжджає в США нібито просто для того, щоб повернутися додому із «60 мільярдами доларів».

Також напередодні кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп виголосив промову, яка була сповнена неправдивих фактів та брехні. Він заявив, що Україна крім Києва повністю знищена і відбудувати її неможливо, навіть «навіть якщо весь світ збереться разом».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.