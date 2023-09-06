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ЗСУ ефектно призупинили підготовку до псевдовиборів на Луганщині (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ ефектно призупинили підготовку до псевдовиборів на Луганщині (відео)
Військові оригінально нагадали окупантам, що так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях є незаконними
скріншот з відео

ЗСУ знищили вантажівку з передвиборчою агітацією та бюлетенями окупантів

Українські військові виявили та знищили вантажівку, на якій окупанти перевозили виборчі матеріали та бюлетені. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

«Дрон-камікадзе припинив підготовку до протиправних заходів в окремо взятому населеному пункті Луганщини. Внаслідок влучання завершили життя троє російських військових політпрацівників та один транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Військові оригінально нагадали окупантам, що так звані «вибори» на тимчасово окупованих територіях не погоджені із владою України і є незаконними.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень». Також повідомлялося, що росіяни звозять «спостерігачів» на псевдовибори на окупованих територіях України.

Нагадаємо, Петер Стано, речник Європейської комісії оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією «виборів» на окупованих територіях України.

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Теги: вибори окуповані території ЗСУ окупанти Луганщина

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