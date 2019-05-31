У «Європейській солідарності» пояснили, навіщо йдуть на вибори у Раду



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Політолог і член президії Центральної ради партії Сергій Таран

«Ми йдемо, щоб не допустити розвороту України назад до Росії»

Під час з’їзду «Європейської солідарності», що відбувається сьогодні у Києві, політолог і член президії Центральної ради партії Сергій Таран розповів, з якою метою і цілями новостворена політсила йде на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Ми йдемо не за посадами. Йдемо, щоб захистити досягнення країни у державотворенні за п’ять років. Щоб не допустити її розвороту назад до Росії. Ми йдемо для того, щоб Україна продовжила рух до членства в Європейському Союзі та НАТО», - заявив він.

Також Таран розповів, що лише «Європейська солідарність» може напередодні парламентських виборів повноцінно звітувати про реформи, зроблені протягом попередніх 5 років.

«Програма партії «Європейська солідарність» – це програма реального перетворення України на успішну, сильну європейську державу. Знаєте, чим відрізняється наша програма від програми будь-якої іншої української партії, яка планує взяти участь у виборах? На відміну від інших, які пропонують тільки обіцянки, наша програма складається з 2 частин. Перша частина – що ми зробили. І друга – що ми будемо робити далі. Саме партія «Європейська солідарність» була основою коаліції «Європейська Україна». Партія була ініціатором і провідником найважливіших реформ, які розпочалися в Україні», – нагадав Таран.

Він повідомив, що проект програми оновленої партії читали, редагували, вносили свої пропозиції громадські активісти, рядові партійці, експерти і досвідчені політики. «Саме завдяки нашим цінностям і принципам ми можемо по-різному бачити тактичні інструменти. Але стратегічно ми дивимось в одному напрямку. І цей напрямок – рух до ЄС і НАТО. Наші принципи незмінні. Гідність. Патріотизм. Відповідальність. Демократія. Справедливість», – наголосив політолог.

Він також закликав усіх берегти українську мову та власну національну ідентичність – як головний спадок, який ми маємо передати своїм нащадкам.

Україна має стати світовою історією успіху, і в це – головна стратегічна мета партії, наголосив Таран. «Ми вважаємо, що наш рух до Євросоюзу і НАТО має бути не гучною декларацією, а щоденним процесом, який наповнюється реальним змістом, конкретними кроками і дає потрібний суспільству результат. Ми не хочемо, щоб Україна стала країною втрачених ілюзій. Ми хочемо, щоб Україна була світовою історією успіху. І ми точно знаємо – це абсолютно реально», – переконаний Таран.

Також під час з'їзду партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.

П’ятий президент України під час з’їзду «Європейської солідарності» розповів, чому, на його думку, впав рейтинг партії БПП.

Як відомо, сьогодні 31 травня Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Відповідне рішення було прийнято під час з’їзду партії «Європейська солідарність».

30 травня Порошенко отримав партійний квиток «Європейської солідарності».

ЗМІ вже встигли повідомити, що передвиборний штаб «Європейської солідарності» очолить Сергій Березенко.

Також повідомляється, що «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.