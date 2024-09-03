Після атаки дронів Московський нафотопереробний завод припинив роботу – Reuters

За даними джерел Reuters завод може відновити переробку на установці після ремонту, який триватиме близько тижня

Після нічної атаки дронів з 31 серпня на 1 вересня Московський нафтопереробний завод зупинив роботу установки комбінованої переробки нафти «Євро+». За даними джерел Reuters, ремонтні роботи на установці триватимуть близько тижня, після чого переробку буде відновлено.

Установка «Євро+» відповідає за близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти.

Вона включає в себе установку з перегонки сирої нафти CDU-6, яка має потужність 6 млн тонн нафти на рік, а також установку риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік і установку гідроочищення дизельного палива потужністю 2 млн тонн на рік.

Московський НПЗ належить «Газпромнефти» – нафтовому підрозділу російського «Газпром».

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. Наразі дороги у напрямку станції перекриті. На станції спалахнула пожежа.