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    У світі

    Суд зобов'язав Манафорта сплатити понад $6,5 млн податків

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    Пол Манафорт - Суд зобов'язав Манафорта сплатити понад $6,5 млн податків
    Пол Манафорт

    Суд визнав, що Манафорт перебував у змові з Килимником — українцем, пов'язаним з російською розвідкою

    Екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта, окрім вироку терміном 3,5 років тюремного ув'язнення, зобов'язали сплатити понад $6,5 млн податків.

    Про це в ефірі Громадського повідомив Михайло Комадовський, журналіст «Голосу Америки».

    «Також суд сьогодні постановив, що Пол Манафорт має сплатити більш, ніж 6,5 мільйонів доларів податків, власне від яких він ухилявся», — повідомив журналіст.

    Також він додав, що суддя визнала, що Манафорт перебував у змові з Костянтином Килимником — українцем, пов'язаним з російською розвідкою — стосовно двох останніх звинувачень.

    Також суддя зауважила, що спецпрокурор Роберт Мюллер не висунув жодного звинувачення проти Манафорта стосовно змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Росією.

    Нагадаємо, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

    Раніше, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

    Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

    Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

    Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

    На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.

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