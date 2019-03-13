Суд зобов'язав Манафорта сплатити понад $6,5 млн податків



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Пол Манафорт

Суд визнав, що Манафорт перебував у змові з Килимником — українцем, пов'язаним з російською розвідкою

Екс-главу передвиборного штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта, окрім вироку терміном 3,5 років тюремного ув'язнення, зобов'язали сплатити понад $6,5 млн податків.

Про це в ефірі Громадського повідомив Михайло Комадовський, журналіст «Голосу Америки».

«Також суд сьогодні постановив, що Пол Манафорт має сплатити більш, ніж 6,5 мільйонів доларів податків, власне від яких він ухилявся», — повідомив журналіст.

Також він додав, що суддя визнала, що Манафорт перебував у змові з Костянтином Килимником — українцем, пов'язаним з російською розвідкою — стосовно двох останніх звинувачень.

Також суддя зауважила, що спецпрокурор Роберт Мюллер не висунув жодного звинувачення проти Манафорта стосовно змови передвиборного штабу Дональда Трампа з Росією.

Нагадаємо, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

Раніше, Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Зазначимо, що 1 квітня Манафорту виповнюється 70 років.

Як повідомляв «Главком», раніше присяжні визнали Манафорта винним за вісьмома з 18 пунктів обвинувачення.

Президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.

На початку березня Манафорт попросив суд Вірджинії зменшити термін тюремного ув'язнення.