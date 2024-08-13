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ЗСУ відбили позиції в районі Нью-Йорка: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ відбили позиції в районі Нью-Йорка: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські сили просунулися на південний схід від Торецька, а українські сили нещодавно відбили позиції на південь від Торецька

Українські сили нещодавно відбили позиції в західному та центральному районі Нью-Йорка, а також на південь від Торецька. Водночас окупанти наступають на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська. 11 і 12 серпня тривали бої в межах Вовчанська та безпосередньо на схід від Вовчанська біля Тихого. Російський блогер стверджував, що українські війська не ведуть наступальних дій на північ від Харкова біля Глибокого чи на захід від Вовчанська біля Зеленого та Стариці, але завдають потужних ударів по російських військах з безпілотників у цих районах.

Повідомляється, що російські сили просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна під час боїв 12 серпня. Російський блогер стверджував, що російські війська відкинули українські сили з кількох смуг на південь від Берестового, просунулися на південь від Новоселівського, і що російські війська наступають на кількох напрямках у напрямку траси Н-26 Куп’янськ-Сватове.

Окупанти просунулися на північ від Часового Яру, зокрема на південний схід від Григорівки. 11 і 12 серпня тривали бої біля Часового Яру, на північ від Часового Яру біля Калинівки, на північний схід від Часового Яру біля Богданівки та на південний схід від Часового Яру поблизу Іванівського та Кліщіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Торецька, а українські сили нещодавно відбили позиції на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що російські сили нещодавно трохи просунулися в південно-західному Залізному. Додаткові геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відбили позиції в західному та центральному районі Нью-Йорка.

Російські загарбники нещодавно просунулися на схід від Покровська в межах Іванівки та на південний схід від Гродівки. Міністерство оборони Росії та російські мілблогери заявили 12 серпня, що російські війська просунулися в північну Карлівку та захопили Лисичне. 

Російські війська продовжували атакувати на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Костянтинівки та Водяного. 11 і 12 серпня російські війська продовжували обстріли в районі кордону Донецько-Запорізької області, в тому числі поблизу Вугледара (на південний схід від Великої Новосілки).

Тривали бої на заході Запорізької області поблизу Роботиного, Новоданилівки (на північ від Роботиного), Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного), Вербового (на схід від Роботиного) та Гуляйполя, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

11 і 12 серпня російські війська продовжували наземні атаки на східному (лівобережному) Херсонщині, в тому числі поблизу Кринок, але лінія фронту не змінювалася.

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Теги: війна фронт

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