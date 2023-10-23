На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
На Київщині сапери продовжують роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів
Сьогодні жителі Бучанського району Київської області можуть чути звуки вибухів. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
На території району працюватимуть сапери.
«Сьогодні, 23 жовтня, у районі продовжуються роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботи планові, тож жителів регіону закликають зберігати спокій.
Раніше ми повідомляли, що влада попереджала про можливі гучні вибухи у Вишгородському районі Київщини.
До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.
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