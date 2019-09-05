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    Фото

    Любовница бывшего вице-премьера похвасталась длинными ногами в соблазнительном мини

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    Любовница бывшего вице-премьера похвасталась длинными ногами в соблазнительном мини
    hochu.ua

    Елена Кристина-Лебедь поделилась с подписчикам новым оригинальным фото

    С тех пор, как стало известно об отношениях телеведущей с известным украинским политиком, ее имя вошло в список самых обсуждаемых персон в украинском шоу-бизе.

    Подписчики пристально следят за ее постами и с удовольствием комментируют любые события в жизни журналистки. Так, в одной из новых публикаций, рыжеволосая теледива предстала на фоне роскошного белого авто в ультракоротком черно-белом мини-платье и с яркими шарами в руках.

    В комментарии к фото артистка иронично сравнила себя с Мэри Поппинс. Также она сделала акцент на том, что ест очень много, но внешне об этом сложно судить.

    «Мэри Поппинс уже не та. Но жрет, как 33 коровы», - написала девушка.

    ____16.36.46
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Дело в том, субтильное телосложение девушки в сочетании с небольшим весом, иногда становится причиной волнения ее фанов.

    Сама Елена-Кристина не раз признавалась, что не ограничивает себя в еде, но при этом активно занимается спортом. Но пользователи неоднократно просили звезду пересмотреть рацион и хоть немного поправиться.

    Джерело: hronika.hyser.com.ua

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