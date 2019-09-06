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    Проект украинской дизайн студии попал в пятерку лучших интерьеров

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    Проект украинской дизайн студии попал в пятерку лучших интерьеров
    24tv.ua

    Проект украинской дизайн студии Yakusha попал в пятерку лучших интерьеров и претендует на престижную премию Dezeen Awards 2019

    Журнал об архитектуре и дизайне Dezeen обнародовал список претендентов на получение его собственной премии. Среди номинантов на звание лучшего интерьера 2019 года есть проект украинской студии Yakusha – офис Ya Vsesvit.

    Пространство Ya Vsesvit от Yakusha Design & Architecture Studio – это лекторий и ивент-пространство площадью примерно 200 квадратов для людей, причастных к дизайну.
    В пространстве также предусмотрены кухня, туалет с душем и складские помещения.

    Он расположен на улице Тютюнника неподалеку от центра Киева.

    Дизайнер Виктория Якуша вместе с командой задумывала его как творческий центр для архитекторов, дизайнеров и тех, кто работает в смежных сферах.

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    Проект студии номинирован в категории Small workspace interior. В лонглисте Dezeеn Awards 2019 были представлены проекты трех украинских студий.

    Джерело: 24tv.ua

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