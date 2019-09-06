Проект украинской дизайн студии попал в пятерку лучших интерьеров
Проект украинской дизайн студии Yakusha попал в пятерку лучших интерьеров и претендует на престижную премию Dezeen Awards 2019
Журнал об архитектуре и дизайне Dezeen обнародовал список претендентов на получение его собственной премии. Среди номинантов на звание лучшего интерьера 2019 года есть проект украинской студии Yakusha – офис Ya Vsesvit.
Пространство Ya Vsesvit от Yakusha Design & Architecture Studio – это лекторий и ивент-пространство площадью примерно 200 квадратов для людей, причастных к дизайну.
В пространстве также предусмотрены кухня, туалет с душем и складские помещения.
Он расположен на улице Тютюнника неподалеку от центра Киева.
Дизайнер Виктория Якуша вместе с командой задумывала его как творческий центр для архитекторов, дизайнеров и тех, кто работает в смежных сферах.
Проект студии номинирован в категории Small workspace interior. В лонглисте Dezeеn Awards 2019 были представлены проекты трех украинских студий.
Джерело: 24tv.ua