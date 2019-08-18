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    Японец создает кошачьи шапочки из кошачьей шерсти

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    Японец создает кошачьи шапочки из кошачьей шерсти
    boredpanda.com

    Среди хозяев пушистиков даже ходит шутка: в доме, где есть кот, шерсть – это приправа

    Одной из главных проблем владельцев кошек является сезонная линька — в этот период шерсть животных повсюду, а убрать ее крайне проблематично, что не может не раздражать.

    А вот житель Японии, фотограф Рио Ямадзаки, который довольно творческий человек, нашел оригинальное применение кошачьей шерсти. Он делает разные типы шляп, и это тоже из волос его кошек, которые они разносят.

    К слову, у мужчины дома живут сразу три кошки — 8-летняя Ниа, 6-летний Мар и годовалый Уит. Все котики очень красивые и пушистые, поэтому проблема с уборкой шерсти ему точно знакома не понаслышке. Однако, он решил не выбрасывать ее, а делать симпатичные шапочки для своих же любимцев.

    Хозяин заботливо вычесывает своих красавиц, но не пропадать же добру. Вместо того, чтобы выбросить шерсть в мусорное ведро, он валяет из нее шапочки для кошечек и делает смешные снимки, которые потом публикует на своей странице в Instagram.

    Простые формы, похожие на желудь, эволюционировали до самурайских шлемов, матросских шапок и уток, а различные оттенки оранжевого, полосатого и белого меха кошек делают шапочки еще более интересными.

    Разноцветная кошачья троица приобрела популярность среди пользователей сети.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Чтобы сделать такой оригинальный аксессуар, фотограф тщательно собирает шерсть, валяет ее и формирует головные уборы. Затем фотографирует свои произведения непосредственно на владельцах шапочек.

    Джерело: boredpanda.com

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