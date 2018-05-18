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    На Каннском кинофесте прошла самая яркая фэшн-вечеринка

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    Хофит Голан
    Хофит Голан

    Благотворительный гала-вечер посетили Алесандра Амбросио, Адриана Лима, Милла Йовович и многие другие знаменитые красотки

    Каннский кинофестиваль уже 25 лет неразрывно связан с благотворительным фондом amfAR. Ежегодно во время киносмотра в Антибе в легендарном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc проходит гала-ужин с аукционом в пользу больных СПИДом. 25-й благотворительный вечер прошел при поддержке 25 женщин, в числе которых Хайди Клун, Наташа Поли, Каролина Куркова и Милла Йовович.

    Вещи, которые длинноногие красотки демонстрируют на подиуме, немедля отправляются на аукцион, все вырученные деньги с которого жертвуются на лечение.

    По хорошей традиции, кроме кутюрных нарядов в продажу поступят и эксклюзивные лоты: в этом году будут разыгрываться произведения искусства (среди которых скульптура современного китайского художника Ай Вэйвэя, портрет Боба Дилана кисти Пирса Броснана и копия «Давида» Микеланджело), ретро-автомобиль (Bentley 1964-го года), эксклюзивные путешествия и даже статус VIP-гостя на гонках Monaco Grand Prix.

    На сегодня amfAR собрал уже $210 млн, и все они были направлены на борьбу со СПИДом.

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    Кристен Стюарт
    Пэрис Хилтон
    Хайди Клум
    Алессандра Амбросио
    Милла Йовович
    Изабель Гулар
    Винни Харлоу
    Хофит Голан
    Адриана Лима
    Эльза Хоск
    Марта Хант
    Наташа Поли
    Шанина Шейк
    Сара Сампайо
    Лара Стоун
    Надин Леопольд
    Виктория Боня
    Лаис Рибейро
    Изабели Фонтана
    Синди Бруна
    Каролина Куркова
    Марина Линчук
    Тони Гаррн
    Барбара Палвин
    Валерия Кауфман
    Элли Голдинг

    Кроме модного показа, всех гостей вечера ждало выступление Фаррелла Уияльмса, Стинга и американского кантри-исполнителя Шегги, а после них — мастшабная афтепати, так что юбилейный amfAR по праву можно назвать грандиозным.

    Джерело: elle.ru

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