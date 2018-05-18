На Каннском кинофесте прошла самая яркая фэшн-вечеринка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хофит Голан

Благотворительный гала-вечер посетили Алесандра Амбросио, Адриана Лима, Милла Йовович и многие другие знаменитые красотки

Каннский кинофестиваль уже 25 лет неразрывно связан с благотворительным фондом amfAR. Ежегодно во время киносмотра в Антибе в легендарном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc проходит гала-ужин с аукционом в пользу больных СПИДом. 25-й благотворительный вечер прошел при поддержке 25 женщин, в числе которых Хайди Клун, Наташа Поли, Каролина Куркова и Милла Йовович.

Вещи, которые длинноногие красотки демонстрируют на подиуме, немедля отправляются на аукцион, все вырученные деньги с которого жертвуются на лечение.

По хорошей традиции, кроме кутюрных нарядов в продажу поступят и эксклюзивные лоты: в этом году будут разыгрываться произведения искусства (среди которых скульптура современного китайского художника Ай Вэйвэя, портрет Боба Дилана кисти Пирса Броснана и копия «Давида» Микеланджело), ретро-автомобиль (Bentley 1964-го года), эксклюзивные путешествия и даже статус VIP-гостя на гонках Monaco Grand Prix.

На сегодня amfAR собрал уже $210 млн, и все они были направлены на борьбу со СПИДом.

Кроме модного показа, всех гостей вечера ждало выступление Фаррелла Уияльмса, Стинга и американского кантри-исполнителя Шегги, а после них — мастшабная афтепати, так что юбилейный amfAR по праву можно назвать грандиозным.

Джерело: elle.ru