Balenciaga осень-зима 2019/2020: яркие фото с показа



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vogue.ua

Демна Гвасалия в очередной раз продемонстрировал как умеет прошлое сочетать с будущим и при этом не забывать об эстетике вверенного ему Дома Balenciaga

Источником вдохновения для дизайнера послужил образ настоящего парижанина в наше время.

Для воссоздания полной картины Демна решил перенести на подиум атмосферу улиц французской столицы: пол в зале был вымощен свежим асфальтом, а выходы моделей освещали беспорядочные огни.

«Новая коллекция – ода покупателям, людям, которые на самом деле ходят по магазинам за приобретением модных вещей. Это первая причина, почему я создаю коллекции», –прокомментировал Демна.

Коллекция Balenciaga осень-зима 2019/2020 началась достаточно спокойно – на подиуме главенствовали монохромные унисекс-костюмы свободного кроя, знаковые пальто с квадратной линией плеча и платья-пиджаки, вдохновленные эстетикой конца 1980-х.

Минимум деталей, все внимание было приковано к безупречному крою и цветовой гамме коллекции.

Несколькими сезонами ранее Демна Гвасалия успешно взял курс на пошив брючных костюмов нового поколения, а именно офисной одежды для миллениалов.

Фантазия дизайнера на этот раз привела к сочетанию романтичных плиссированных юбок и кожаных бомберов, будто снятых с мужского плеча, шелковых блуз с высокими воротниками в паре с твидовыми юбками А-силуэта, удлиненных свитеров всех цветов карандашей Crayola и свободных рубашек вместе со спортивными брюками.

Игры с логоманией почти сошли на нет. Так, лаконичное пальто скульптурного кроя и ярко-розовое мини-платье стали единственными вещами, полностью усыпанными логотипом бренда. Изредка название Balenciaga можно было встретить на футболках, свитшотах и кожаных куртках. Теперь узнаваемые силуэты и цвета Balenciaga «говорят громче», чем буквы в названии бренда.

Согреться следующей зимой будет легко благодаря всевозможным пальто и дутым курткам авторства дизайнера. В новой коллекции представлен целый блок верхней одежды – от лаконичных пальто с геометрической линией плеча до пальто-коконов, от моделей свободного кроя с большими капюшонами до красочных пуховиков-одеял, от лакированных плащей до водонепроницаемых курток.

Последним штрихом среди обилия объемных и гипертрофированных силуэтов стали облегающие мини, усыпанные тысячами пайеток, а также переливающиеся лосины-туфли в дуэте с неоновыми гольфами.

Джерело: vogue.ua