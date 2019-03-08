Celine осень-зима 2019/2020: яркие фото с показа



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vogue.ua

С тех пор, как Эди Слиман стал креативным директором бренда, не утихали шутки об «Old Celine». Но его третий показ для Дома, похоже, положит этому конец

Поднятая высоко над подиумом зеркальная коробка, в которой стояла девушка, начала медленно опускаться.

После того как конструкция оказалась на земле, стало понятно, что это – примерочная бутика, только сделанная в стиле то ли 1970-х, то ли 1980-х. Одежда, в которой вышла модель – только подтвердила эти догадки.

Плиссированные кюлоты в клетку длиной до колен с кожаным поясом, белая шелковая блузка, шарф с принтом и логотипом, черный пиджак, блестящие сапоги на высоком каблуке, сумка на цепочке, солнцезащитные очки-авиаторы – это тот Celine, который был предназначен для каждой французской буржуазной женщины еще до того, как мода до нее дошла.

Новая коллекция – это Celine еще до Old Celine – элегантная стильная одежда, которая была еще до того, как LVMH приобрел лейбл, задолго до того, как даже Файло и Майкл Корс были у руля французского модного Дома.

Во времена быстрой моды и изобилия всевозможых предложений от дизайнеров, это был момент Слимана, чтобы представить свою версию французской моды, находящейся в нише парижского стиля высшего и среднего класса, которую он, должно быть, понял, пока рос во Франции.

В каком-то смысле это было именно то, что всегда делал Слиман – брал предмет из уже существующего стиля и углубляясь делал его наилучшей возможной версией.

Кюлоты и вариации шелковых юбок, узкие джинсы, высокие сапоги и куртки, как из гардероба буржуазной француженки, жившей в 1970-х. Туфли на шпильках New Wave и байкерские ботинки, заменила обувь на классических каблуках или сапоги до колена. Короткие бомберы и блестящие пиджаки шли в комбинации с обычной юбкой из твида в стиле кантри или вовсе бабушкиной юбкой до колена.





Другие дизайнеры играли с темой буржуазии в этом сезоне, но это делало их похожими на дилетантов. Слиман же показал основы того, что собой являла мода до того, как превратилась в шведский стол.

Джерело: vogue.ua