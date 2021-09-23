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    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира

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    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира

    Ну что, погружаемся?

    Что для сухопутных морская глубина, то для морских обитателей – это самая вершина их мира, такое себе подводное небо. И тут хорошо, светло и тепло, в отличие от мрачной и пустой настоящей бездны.

    Именно здесь, на стыке двух миров, и царит жизнь, плюс происходят всякие чудеса. И уже только для того, чтобы взглянуть на них хоть глазком, стоит обучиться дайвингу.

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    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира
    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира

    «Мечтаете выйти в открытый космос? Для этого не нужно тратить миллионы долларов, дайвинг дарит похожие ощущения!», «Моря и океаны – это целый мир, который к тому же так мало исследован», «Наблюдать за жизнью местных обитателей можно бесконечно, жаль воздуха не так много», «Разнообразие морских обитателей поражает, там ведь живут не только рыбы», «Огромная медуза в два человеческих роста завораживает своими движениями», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: фотография
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    Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира