Будто пришельцы с других планет. Подборка удивительных фото из подводного мира

Ну что, погружаемся?

Что для сухопутных морская глубина, то для морских обитателей – это самая вершина их мира, такое себе подводное небо. И тут хорошо, светло и тепло, в отличие от мрачной и пустой настоящей бездны.

Именно здесь, на стыке двух миров, и царит жизнь, плюс происходят всякие чудеса. И уже только для того, чтобы взглянуть на них хоть глазком, стоит обучиться дайвингу.

«Мечтаете выйти в открытый космос? Для этого не нужно тратить миллионы долларов, дайвинг дарит похожие ощущения!», «Моря и океаны – это целый мир, который к тому же так мало исследован», «Наблюдать за жизнью местных обитателей можно бесконечно, жаль воздуха не так много», «Разнообразие морских обитателей поражает, там ведь живут не только рыбы», «Огромная медуза в два человеческих роста завораживает своими движениями», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.