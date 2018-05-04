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    Самые яркие фото весеннего Львова в честь Дня города

    Пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от прогулок по западной столице
    «Где еще людям так же хорошо, как здесь?» - этот символический вопрос получает ежегодный ответ: «только во Львове», во время празднования Дня города, который за годы приобрел множество своеобразных традиций. Среди последних - театрализованные уличные постановки, забавы и фестивали, сообщает «Главком». День
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:36
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    @marta.dontsova
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    Пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от прогулок по западной столице

    «Где еще людям так же хорошо, как здесь?» - этот символический вопрос получает ежегодный ответ: «только во Львове», во время празднования Дня города, который за годы приобрел множество своеобразных традиций. Среди последних - театрализованные уличные постановки, забавы и фестивали, сообщает «Главком».

    День города Львов празднует в первою субботу мая. В этом году ему исполняется 762 года. Празднование продлится три дня - с 4 по 6 мая. В настоящее время жителей и гостей Львова ждет насыщенная программа мероприятий. Традиционно празднование начинается на Рыночной площади, а затем продолжается в парке Богдана Хмельницкого и в главных музеях города.

    «Мы ожидаем большое количество людей, которые приедут в город. Нам важно создать качественную атмосферу, чтобы каждый житель почувствовал гордость и большую силу атмосферы Львова. В этом году мы открываем несколько новых художественных и культурных локаций, которые будут представлены совершенно по-другому», - говорит заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

    Особенностью города является не только то, что он один из самых богатых историческими памятниками среди прочих городов Украины, но и то, что он - один из немногих городов нашей страны, который никогда не переименовывался. По официальной версии Львов был назван так в честь Льва Галицкого его отцом, Даниилом.

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    А вот археологическими исследованиями установлено, что на месте Львова существовали поселения еще с V века нашей эры. Первое упоминание о Львове относится к 1256 году.
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