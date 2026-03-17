Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)

Кіноакторки Енн Гетевей, Ніколь Кідман та Емма Стоун піддалися критиці через свої сукні на церемонії Оскара

Критики назвали образи акторок «простими», «застрілими» та навіть пожартували з цього приводу

Модний журнал Cosmopolitan розкритикував образи акторок, які відвідали 98-му церемонію Оскар. Редактори видання назвали сукні, які на їх думку були невдалими. Про це пише «Главком» із посиланням на Cosmopolitan.

За версією журналу Cosmopolitan, найневдалішими образами на Оскарі були сукні акторок, як Енн Гетевей, Ніколь Кідман та Емма Стоун.

Образ Енн Гетевей

Енн Гетевей обрала для червоної доріжки кінопремії сукню від Valentino Couture фото: Getty Images

Американська акторка та співачка Енн Гетевей з'явилася червоній доріжці Оскара у сукні від всесвітньо відомого бренду Valentino Couture. Глянець назвав її сукню застарілою. На думку критиків, вбрання зікри мало занадто багато зайвих деталей, наприклад довга спідниця та рукавичка. Також редактори видання не оцінили квітковий принт сукні. На їхню думку, саме це перенавантажувало образ актриси.

Сукня Ніколь Кідман

Ніколь Кідман показалася на Оскарі у тендітній рожевій сукні з пір’ями фото: Getty Images

59-річна австралійсько-американська акторка та співачка Ніколь Кідман показалася на Оскарі у тендітній рожевій сукні з пір’ями, яке розкритикували у журналі.

Критики навіть пожартували, зазначивши, що Ніколь Кідман мала вигляд, «ніби побилася з куркою». Зазначається, що саме надмірна кількість рожевого пір’я зіпсувала образ кінозірки.

Емма Стоун

Емма Стоун одягла розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton фото: Getty Images

Американську акторку та кінопродюсерку Емму Стоун розкритикували через «занадто простий образ». Перед камерами вона з'явилася у елегантній білій сукні від Louis Vuitton.

Критики порівняли зірку з героїнею серіалу «Бріджертонів», де зображуються події на початку XIX-го століття. За словами реакторів, Емма Стоун нібито приготувалася до сну, натякаючи, що її сукня схожа на нічну сорочку. Зазначається, що саме білий колір сукні та рукави-кепи зробили образ кінопродюсерки простим.

Як повідомляв «Главком», Емма Стоун опинилася в центрі уваги на церемонії. Цьогоріч дворазова володарка премії Оскар не лише продемонструвала один із найвитонченіших образів вечора, а й офіційно вписала своє ім’я в історію кіноакадемії, побивши багаторічний рекорд. Для появи на головній кіноподії року Стоун обрала розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є ще з 2017 року. Вбрання з квадратним вирізом, відкритою спиною та короткими рукавами було повністю розшите паєтками. Створення цієї ефектної сукні вимагало кропіткої ручної роботи, яка тривала понад 600 годин.

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях.