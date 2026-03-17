Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кіноакторки Енн Гетевей, Ніколь Кідман та Емма Стоун піддалися критиці через свої сукні на церемонії Оскара
фото: glavcom.ua

Критики назвали образи акторок «простими», «застрілими» та навіть пожартували з цього приводу

Модний журнал Cosmopolitan розкритикував образи акторок, які відвідали 98-му церемонію Оскар. Редактори видання назвали сукні, які на їх думку були невдалими. Про це пише «Главком» із посиланням на Cosmopolitan.

За версією журналу Cosmopolitan, найневдалішими образами на Оскарі були сукні акторок, як Енн Гетевей, Ніколь Кідман та Емма Стоун.

Образ Енн Гетевей

Енн Гетевей обрала для червоної доріжки кінопремії сукню від Valentino Couture
фото: Getty Images

Американська акторка та співачка Енн Гетевей з'явилася червоній доріжці Оскара у сукні від всесвітньо відомого бренду Valentino Couture. Глянець назвав її сукню застарілою. На думку критиків, вбрання зікри мало занадто багато зайвих деталей, наприклад довга спідниця та рукавичка. Також редактори видання не оцінили квітковий принт сукні. На їхню думку, саме це перенавантажувало образ актриси.

Сукня Ніколь Кідман

Ніколь Кідман показалася на Оскарі у тендітній рожевій сукні з пір’ями
фото: Getty Images

59-річна австралійсько-американська акторка та співачка Ніколь Кідман показалася на Оскарі у тендітній рожевій сукні з пір’ями, яке розкритикували у журналі.

Критики навіть пожартували, зазначивши, що Ніколь Кідман мала вигляд, «ніби побилася з куркою». Зазначається, що саме надмірна кількість рожевого пір’я зіпсувала образ кінозірки.

Емма Стоун

Емма Стоун одягла розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton
фото: Getty Images

Американську акторку та кінопродюсерку Емму Стоун розкритикували через «занадто простий образ». Перед камерами вона з'явилася у елегантній білій сукні від Louis Vuitton.

Критики порівняли зірку з героїнею серіалу «Бріджертонів», де зображуються події на початку XIX-го століття. За словами реакторів, Емма Стоун нібито приготувалася до сну, натякаючи, що її сукня схожа на нічну сорочку. Зазначається, що саме білий колір сукні та рукави-кепи зробили образ кінопродюсерки простим.

Як повідомляв «Главком», Емма Стоун опинилася в центрі уваги на церемонії. Цьогоріч дворазова володарка премії Оскар не лише продемонструвала один із найвитонченіших образів вечора, а й офіційно вписала своє ім’я в історію кіноакадемії, побивши багаторічний рекорд. Для появи на головній кіноподії року Стоун обрала розкішну білу сукню від модного Дому Louis Vuitton, амбасадоркою якого вона є ще з 2017 року. Вбрання з квадратним вирізом, відкритою спиною та короткими рукавами було повністю розшите паєтками. Створення цієї ефектної сукні вимагало кропіткої ручної роботи, яка тривала понад 600 годин.

Також «Главком» зібрав 20 найкращих суконь червоної доріжки Оскару-2026. На червоній доріжці з’явилося чимало образів, які одразу привернули увагу публіки та фотографів. Серед них елегантні класичні сукні, блискучі дизайнерські вбрання та сміливі експерименти з текстурами і кольорами.

Нагадаємо, 15 березня 2026 року у Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження кінопремії Оскар. Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. 

Читайте також:

Теги: Кінопремія «Оскар» стиль акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua