Дочь Веры Брежневой покидает Украину

Девушка планирует продолжить обучение в США

Дочь знаменитой украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман объявила о том, что собирается уехать из родной Украины. Девушка планирует переехать в США. Она намерена продолжить обучение в Калифорнии. «Это были прекрасные 16 лет в этой стране и полтора года в этой школе. Но настало время для чего-то нового, новой главы, которая начинается в



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Вера Брежнева и Соня Киперман

Девушка планирует продолжить обучение в США

Дочь знаменитой украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман объявила о том, что собирается уехать из родной Украины. Девушка планирует переехать в США. Она намерена продолжить обучение в Калифорнии.

«Это были прекрасные 16 лет в этой стране и полтора года в этой школе. Но настало время для чего-то нового, новой главы, которая начинается в Калифорнии», - написала Соня в социальной сети.

Также девушка попрощалась со своими друзьями: «Я хочу поблагодарить всех, кто вошел в мою жизнь и некоторым людям, которые повлияли на меня, сделали лучше и сильнее. Вступил в мою жизнь, и тех некоторых людей, которые повлияли на меня, чтобы быть лучше и сильнее. Я люблю всех вас и безусловно скучать за вами. Надеюсь, вы за мной тоже скучать».

Как известно, Соня интересуется киноиндустрией, а также недавно попробовала себя в качестве модели в Москве.

Джерело: Табло ID