  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Дочь Веры Брежневой покидает Украину

    Девушка планирует продолжить обучение в США
    Дочь знаменитой украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман объявила о том, что собирается уехать из родной Украины. Девушка планирует переехать в США. Она намерена продолжить обучение в Калифорнии. «Это были прекрасные 16 лет в этой стране и полтора года в этой школе. Но настало время для чего-то нового, новой главы, которая начинается в
    • Вчора, 19:04
    • Розсилка
    Вера Брежнева и Соня Киперман
    Вера Брежнева и Соня Киперман

    Девушка планирует продолжить обучение в США

    Дочь знаменитой украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман объявила о том, что собирается уехать из родной Украины. Девушка планирует переехать в США. Она намерена продолжить обучение в Калифорнии.

    «Это были прекрасные 16 лет в этой стране и полтора года в этой школе. Но настало время для чего-то нового, новой главы, которая начинается в Калифорнии», - написала Соня в социальной сети.

    Также девушка попрощалась со своими друзьями: «Я хочу поблагодарить всех, кто вошел в мою жизнь и некоторым людям, которые повлияли на меня, сделали лучше и сильнее. Вступил в мою жизнь, и тех некоторых людей, которые повлияли на меня, чтобы быть лучше и сильнее. Я люблю всех вас и безусловно скучать за вами. Надеюсь, вы за мной тоже скучать».

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину
    Дочь Веры Брежневой покидает Украину

    Как известно, Соня интересуется киноиндустрией, а также недавно попробовала себя в качестве модели в Москве. 

    Джерело: Табло ID

    Читайте також
    США мода и красота Вера Брежнева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ