Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете



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Тина Кароль Фото: Алина Симоненко

Украинская певица порадовала фанатов новыми снимками

Украинская певица Тина Кароль предстала перед поклонниками в довольно соблазнительном образе.

На своей странице в соцсети Instagram артистка и судья проекта «Голос.Діти» опубликовала серию фотографий из новой фотосессии, которую сняла Алина Симоненко.

На снимках Тина позирует в лаконичном белом луке, который состоит из коротких шортиков и топа.

Стоит отметить, что поклонники Тины Кароль пришли в восторг от новой фотосессии и оставили сотни лайков.