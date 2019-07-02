Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете
Тина Кароль
Фото: Алина Симоненко
Украинская певица порадовала фанатов новыми снимками
Украинская певица Тина Кароль предстала перед поклонниками в довольно соблазнительном образе.
На своей странице в соцсети Instagram артистка и судья проекта «Голос.Діти» опубликовала серию фотографий из новой фотосессии, которую сняла Алина Симоненко.
На снимках Тина позирует в лаконичном белом луке, который состоит из коротких шортиков и топа.
Стоит отметить, что поклонники Тины Кароль пришли в восторг от новой фотосессии и оставили сотни лайков.