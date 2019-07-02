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    Шоу-биз

    Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете

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    Тина Кароль - Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете
    Тина Кароль
    Фото: Алина Симоненко

    Украинская певица порадовала фанатов новыми снимками

    Украинская певица Тина Кароль предстала перед поклонниками в довольно соблазнительном образе.

    На своей странице в соцсети Instagram артистка и судья проекта «Голос.Діти» опубликовала серию фотографий из новой фотосессии, которую сняла Алина Симоненко.

    На снимках Тина позирует в лаконичном белом луке, который состоит из коротких шортиков и топа. 

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    Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете
    Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете
    Короткие шорты и безупречная фигура: Тина Кароль снялась соблазнительном фотосете
    Фото: Алина Симоненко

    Стоит отметить, что поклонники Тины Кароль пришли в восторг от новой фотосессии и оставили сотни лайков.

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