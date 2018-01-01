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    Беременная модель продемонстрировала изысканный уличный стиль

    Популярная манекенщица Миранда Керр появилась в романтическом образе
    34-летняя модель из Австралии Миранда Керр появилась у популярной телепередаче в романтическом образе. Она выбрала короткое черное платье в горошек и босоножки на каблуках. При этом на плечи Миранда накинула джинсовую куртку. В данный момент звезда подиумов ждет второго ребенка. Керр прославилась, попав в число «ангелов» известного
    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка
    Миранда Керр
    Миранда Керр

    Популярная манекенщица Миранда Керр появилась в романтическом образе

    34-летняя модель из Австралии Миранда Керр появилась у популярной телепередаче в романтическом образе. Она выбрала короткое черное платье в горошек и босоножки на каблуках. При этом на плечи Миранда накинула джинсовую куртку. В данный момент звезда подиумов ждет второго ребенка.

    Керр прославилась, попав в число «ангелов» известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. Отец будущего малыша – миллиардер Эван Шпигель, основатель популярного мобильного приложения SnapChat. Их свадьба состоялась в мае прошлого года.

    В период с 2010 по 2013 годы Миранда Керр была замужем за актёром Орландо Блумом. Они встречались с февраля 2008 года. У бывших супругов есть сын — Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум, который родился в 2011 году.

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    Беременная модель продемонстрировала изысканный уличный стиль
    Беременная модель продемонстрировала изысканный уличный стиль

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    Джерело: Сегодня

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