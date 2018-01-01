Беременная модель продемонстрировала изысканный уличный стиль

Популярная манекенщица Миранда Керр появилась в романтическом образе

34-летняя модель из Австралии Миранда Керр появилась у популярной телепередаче в романтическом образе. Она выбрала короткое черное платье в горошек и босоножки на каблуках. При этом на плечи Миранда накинула джинсовую куртку. В данный момент звезда подиумов ждет второго ребенка. Керр прославилась, попав в число «ангелов» известного



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Миранда Керр

Популярная манекенщица Миранда Керр появилась в романтическом образе

34-летняя модель из Австралии Миранда Керр появилась у популярной телепередаче в романтическом образе. Она выбрала короткое черное платье в горошек и босоножки на каблуках. При этом на плечи Миранда накинула джинсовую куртку. В данный момент звезда подиумов ждет второго ребенка.

Керр прославилась, попав в число «ангелов» известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. Отец будущего малыша – миллиардер Эван Шпигель, основатель популярного мобильного приложения SnapChat. Их свадьба состоялась в мае прошлого года.

В период с 2010 по 2013 годы Миранда Керр была замужем за актёром Орландо Блумом. Они встречались с февраля 2008 года. У бывших супругов есть сын — Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум, который родился в 2011 году.

Джерело: Сегодня