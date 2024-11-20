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Дмитро Кулеба вперше показав своє тату на руці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Кулеба набив на руці слова Тараса Шевченка «Ми не лукавили з тобою»
фото: Дмитро Кулеба/Instagram

Кулеба набив на руці цитату з поеми «Доля» Тараса Шевченка

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше показав, яке татуювання має на руці. Фотографію він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі у 1000-й день повномасштабної війни.

Кулеба набив на руці слова «Ми не лукавили з тобою». Це цитата з поеми «Доля» Тараса Шевченка.

У підписі до фото ексміністр згадав про 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Майже 11 років війни Росії проти України, з них 1000 днів – повномасштабне вторгнення. Виснаження, зневіра, смерть, жертовність, віра, життя – це щодення країни. Вибір – зупинитися або боротися. Кожен робить його щодня», – написав Кулеба.

Кулеба згадав ще одні слова Тараса Шевченка, які той написав в одному зі своїх листів до друга: «Я в марті місяці їду за гряницю, а в Малоросію не поїду, цур їй, бо там, окрім плачу, нічого не почую».

«Давайте не засмучувати Кобзаря, що ми за 180 років аніскільки не змінилися. Маємо оплакувати загиблих, чесно усвідомлювати силу ворога і власні вади, але ніколи не лукавити один з одним, вірити у кращу долю нашої прекрасної країни та людей і щодня працювати на неї. І ми самі, і ворог, і партнери мають чути, що нас не зламати. Слава Україні і українцям!», – сказав ексміністр.

Дмитро Кулеба вперше показав своє тату на руці фото 1
скриншот із інстаграм-сторінки Дмитра Кулеби

Нагадаємо, вчора був рівно 1000-й день повномасштабної війни Росії проти України. На знак солідарності з Україною двіницю парламенту Канади у Оттаві підсвітили українськими національними кольорами.

Крім того, 19 листопада перед будівлею Європейської комісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності.

Також учора відбулося скликання позачергової сесії Європарламенту у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський приєднався до засідання онлайн. Депутати аплодували йому стоячи.

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Теги: Тарас Шевченко Дмитро Кулеба

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