Дом, в котором скончался солист группы Linkin Park, сдается в аренду

Спустя полгода после трагических событий особняк фронтмена группы Linkin Park готов к сдаче в аренду

За месячное проживание в доме площадью около 4000 квадратных метров с пятью спальнями, гостиными, огромной террасой и бассейном риэлторы просят 8,8 миллионов долларов. Этот дом Честер приобрел незадолго до своей смерти, в мае 2017 года, за 2,5 миллиона долларов. Особняк Честера Беннингтона находится в престижном районе Палос Вердес



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Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Спустя полгода после трагических событий особняк фронтмена группы Linkin Park готов к сдаче в аренду

За месячное проживание в доме площадью около 4000 квадратных метров с пятью спальнями, гостиными, огромной террасой и бассейном риэлторы просят 8,8 миллионов долларов. Этот дом Честер приобрел незадолго до своей смерти, в мае 2017 года, за 2,5 миллиона долларов.

Особняк Честера Беннингтона находится в престижном районе Палос Вердес Эстейтс, Как выглядит дом покойного лидера группы Linkin Park можно посмотреть прямо сейчас.

Напомним, что солиста легендарной группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в собственном доме.По данным полиции, певец совершил самоубийство. Ему был 41 год.

Честер Беннингтон был женат и воспитывал шестерых детей, которые родились у музыканта в двух браках. На протяжении нескольких лет он боролся с наркозависимостью и алкоголизмом. В одном из интервью музыкант признался, что не раз задумывался о самоубийстве из-за перенесенной в детстве психологической травмы. Также, музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой 17 мая 2017 года. В день самоубийства Беннингтона Корнеллу исполнилось бы 53 года, отмечает TMZ.



