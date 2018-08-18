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    Фото

    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото

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    Висарут Ангатаванич - Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Висарут Ангатаванич

    Фотограф создает невероятно реалистичные крупноплановые изображения бойцовых рыбок

    48-летний тайский фотограф, Висарут Ангатаванич запечатлел прекрасное водное искусство, показывающее сиамских боевых рыб в другом свете.

    Животные замерли в каждом кадре, застыв в потрясающей изящной пляске. Тайский фотограф мастерски использует освещение для создания драматических бликов и теней, которые придают индивидуальность каждому существу.

    На фоне контрастов белых и черных фонов он создает фантастические фотографии этих животных, используя кристаллические аквариумы и мощные линзы. Эффект поистине великолепен: превращение рыб в волшебных существ, как будто они парят в воздухе, а не в воде.

    Визарут Ангкатаванич рассказал в недавнем интервью, что начал фотографировать рыб три года назад после того, как впервые столкнулся с ними на рыбном шоу. С тех пор тайский фотограф одержим различными видами этих водных животных.

    После 20 лет работы в коммерческой сфере, художник начал декоративный проект с рыбами, вдохновленный воспоминаниями своего же детства.

    Эти произведения искусства получили огромный успех в интернете, в первую очередь в галерее Betta Splendens.

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    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото
    Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото

    Хотя большая известность пришла позже, когда изображения были представлены в моделях iPhone 6s и iPhone 6s Plus в качестве обоев.

     

    Джерело: boredpanda.com

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