Элегантные портреты бойцовых рыбок: впечатляющие фото



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Висарут Ангатаванич

Фотограф создает невероятно реалистичные крупноплановые изображения бойцовых рыбок

48-летний тайский фотограф, Висарут Ангатаванич запечатлел прекрасное водное искусство, показывающее сиамских боевых рыб в другом свете.

Животные замерли в каждом кадре, застыв в потрясающей изящной пляске. Тайский фотограф мастерски использует освещение для создания драматических бликов и теней, которые придают индивидуальность каждому существу.

На фоне контрастов белых и черных фонов он создает фантастические фотографии этих животных, используя кристаллические аквариумы и мощные линзы. Эффект поистине великолепен: превращение рыб в волшебных существ, как будто они парят в воздухе, а не в воде.

Визарут Ангкатаванич рассказал в недавнем интервью, что начал фотографировать рыб три года назад после того, как впервые столкнулся с ними на рыбном шоу. С тех пор тайский фотограф одержим различными видами этих водных животных.

После 20 лет работы в коммерческой сфере, художник начал декоративный проект с рыбами, вдохновленный воспоминаниями своего же детства.

Эти произведения искусства получили огромный успех в интернете, в первую очередь в галерее Betta Splendens.

Хотя большая известность пришла позже, когда изображения были представлены в моделях iPhone 6s и iPhone 6s Plus в качестве обоев.

Джерело: boredpanda.com