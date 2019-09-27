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    Хейли Болдвин показала фото из девичника

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    Хейли Болдвин показала фото из девичника
    instagram.com/haileybieber

    Известная американская модель Хейли Болдвин отгуляла девичник перед свадьбой с певцом Джастином Бибером

    Через несколько дней 22-летняя Хейли Болдуин и 25-летний Джастин Бибер устроят вторую свадебную церемонию, на которой соберут всех своих родных и друзей. В числе приглашенных были Кендалл Дженнер, стилист Мейв Рейли и другие.

    Несколькими снимками с вечеринки звезда поделилась в своем Instagram-Stories, также за звездой наблюдали папарацци.

    Звездный девичник начался в элитном ресторане Ysabel, затем гости переместились в закрытый ночной клуб Delilah в западном Голливуде. На вечеринке были замечены супермодель Кендалл Дженнер и стилистка Мэйв Рейли.

    Болдвин надела для девичника обтягивающее белое платье и фату. Также на пальце звезды видно обручальное кольцо с большим бриллиантом. На вечеринке звезды пили из бокалов, украшенных кристаллами Swarovski и стаканов и соломинок в виде пениса.

    Кстати, Кендалл Дженнер стала одним из организаторов девичника. Накануне она была замечена в секс-шопе, где с улыбкой на лице покупала реквизит для предстоящей вечеринки.

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    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber
    instagram.com/haileybieber

    Напомним, что Хейли Болдуин и Джастин Бибер официально стали мужем и женой еще год назад. Шумное торжество по этому случаю пара решила отложить из-за затянувшейся депрессии певца. Вторая свадьба Хейли и Джастина состоится 30 сентября в Южной Каролине близ побережья реки Мей.

    Джерело: korrespondent.net

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