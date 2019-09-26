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    Фото

    Фигурки лего из сотрудников экстренных служб: флешмоб Tetris Challenge шагает по планете

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    Фигурки лего из сотрудников экстренных служб: флешмоб Tetris Challenge шагает по планете
    boredpanda.com

    Спасатели, скорая помощь и полицейские фотографируются со своим инвентарем в необычном стиле

    Новый сетевой флешмоб набирает обороты — экстренные службы показывают свои автомобили, форму и инвентарь, выкладывая все в прямоугольники на асфальте под видом игровых наборов «Лего».

    Военные, сотрудники скорой помощи, пожарной, спасательной службы и полиции принимают горизонтальное положение рядом со своими рабочими вещами, выкладывая на асфальте прямоугольные фигуры из игры «Тетрис». 

    На фотографиях, которые делают по всему миру, видны люди в профессиональной одежде, полное содержимое их автомобилей, а также сам рабочий транспорт.

    Съемка ведется сверху, такой вид фото называется ноллинг — это укладывание разных предметов параллельно и под углом 90 градусов. 

    Впервые такой снимок в ноябре 2018 года сделали полицейские Новой Зеландии. Правда, тогда история не пошла в народ. А вот после аналогичной съемки полицейских из Цюриха экстренные службы всего мира уже поддержали флешмоб. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    1 сентября 2019 года швейцарцы разложили инвентарь из служебного автомобиля, легли рядом с ним сами и сфотографировали это сверху, изображая набор тематических фигурок из конструктора «Лего». Фотографию опубликовали в соцсетях с хэштегом #tetrischallenge. Фото собрало более 4,5 тыс. лайков.

    Джерело: boredpanda.com

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