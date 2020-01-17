«Распухли лодыжки, как у слона, болит спина»: у Миллы Йовович проблемы со здоровьем в последние недели беременности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/millajovovich

Звезда отметила плохое самочувствие и отсутствие сна

44-летняя актриса Милла Йовович, которая ждет рождения своего третьего ребенка, поделилась с подписчиками проблемами, с которыми столкнулась на поздних неделях беременности. В частности, она отметила плохое самочувствие и отсутствие сна, которые преследуют ее в течение месяца.

«Для тех, кто меня не знает: я невероятна счастлива, что забеременела еще раз и рада быть мамой, но, Боже, готова ли я к этому ребенку. Последний месяц был таким тяжелым! У меня распухли лодыжки, они как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. Сон? Забудьте о нем! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!»