В Instagram появился аккаунт с пародиями на стереотипные блоги моделей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@_larisa_official

Красавица, глубокая личность, интриганка, философ и психолог, путешественница, сексуальная дива и мечта всех мужчин - все это о богине Instagram, Ларисе Поткиной. На самом деле в аккаунте вы не увидите ни одного фото, но чего стоят их описания

В Instagram появилась страница о «типичных» пользователях cети под ником @_larisa_official.

В аккаунте нет ни одного фото. Вместо них автор, которую зовут Лариса, пишет описания и постит вместо снимков.

Так, на месте главного фото страницы - надпись «Я в нижнем белье». К странице она добавила описание, которое чаще всего встречается в Instagram.

«Larisa Potkina - OFFICIAL PAGE. Model, actress. Предложения по съемкам и рекламе в директ! Благословляю за репост», - написано в аккаунте.

Далее в ленте только текстовые изображения на цветных фонах. Так, вместо фото с отдыха появился комментарий: «Фото с жаркого курорта, чтобы завидовали те, кто никуда не улетел на каникулах».

Некоторые зарисовки до боли подробно описывают красивую позу модели, предметы и детали обстановки. Но лучше всего удаются короткие реплики: «Селфи в туалете клуба», «Селфи в спортзале боком. На мне легинсы и топик», «Рекламирую бангладешский крем для лица. Потому что я звезда».

Джерело: mixnews.lv