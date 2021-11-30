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    Как Советский Союз дерзко воровал игрушки (фото)

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    Было ли у советов хоть что-нибудь свое? - Как Советский Союз дерзко воровал игрушки (фото)
    Было ли у советов хоть что-нибудь свое?
    фото: mirovich.media

    В советское время большинство хороших вещей были «заимствованы»

    Если вы слышали о «счастливом детстве» в СССР, то почти наверняка человек, так говорящий, не знает реального положения вещей. В частности, о том, что большинство популярных игрушек были банально украдены у Запада и переработаны по собственной манере.

    «Вообще вся история с изучением советского плагиата напоминает пересмотр какой-то криминальной комедии, когда детектив по делу узнает, что в ограблении банка участвовал и сам банковский персонал, и сотрудники полиции, и половина населения близлежащего городка – так все было серьезно и масштабно. Так и здесь – по ходу дела находятся новые пласты плагиата, конца и края которым не видно» – пишет блогер Мирович, собравший коллекцию из фотодоказательств.

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    Игрушка была полностью скопирована с «Tonka Reactor», вышедшего в семидесятые годы, причем здесь содрали все «в ноль» – раскладку накладной металлической части, дизайн колес, сиденья и радиаторов, компоновку и количество деталей и т.д.
    «Жонглер» был скопирован с появившегося десятилетием ранее западного аналога, и здесь как и в случае с тракторчиком – скопировали полностью все, включая дизайн
    Еще одна популярная советская настольная игра, имеющая зарубежный прототип. На фото справа – советский настольный «Баскетбол», на фото налево – его западный аналог. Игры немного отличаются дизайном, но принцип совершенно одинаков
    Карманные игры «Электроника», являвшиеся последним писком моды в позднем СССР (или «последним мышиным писком» советских технологий) – известная всем вам игра «Ну, погоди!» была полностью слизана с игры от Nintendo под названием «EGG»
    Редкая и интересная игра Тайны океана (1987) (я себе недавно купил такую в идеальном состоянии) была скопирована с игры от той же Nintendo под названием Octopus (1981)
    Этот модный советский пистолет был полностью скопирован с Tracer Gun, который появился 20 лет назад и вышел в честь сериала Стар Трек. Конструкция пистолетов идентична, очень похож и сам дизайн.
    Советская игра «За рулем» была полностью скопирована с игры «U Drive it», появившейся тремя годами ранее. Там немного другой дизайн того, что находится на диске, но принцип игры идентичен – вращающийся диск, машинка на магнитике, руль и передачи
    Советская игра появилась на шесть лет позже оригинальной
    Любимый всеми вами вышедший в 1974 году Морской бой – это практически точная копия вышедшего в 1970-м Sea Devil.
    фото: mirovich.media

    Напомним, недавно земляки Бандеры придумали оригинальную причину, чтобы не переименовывать улицу Чапаева.

    Тем временем, в Харькове за бюджетные средства отремонтировали советский памятник пионеру в «буденовке».

    Ранее в Одесской области из памятника Ленина сделали болгарского переселенца.

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    Теги: общество СССР история
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    Как Советский Союз дерзко воровал игрушки (фото)