Как Советский Союз дерзко воровал игрушки (фото)

Было ли у советов хоть что-нибудь свое?

В советское время большинство хороших вещей были «заимствованы»

Если вы слышали о «счастливом детстве» в СССР, то почти наверняка человек, так говорящий, не знает реального положения вещей. В частности, о том, что большинство популярных игрушек были банально украдены у Запада и переработаны по собственной манере.

«Вообще вся история с изучением советского плагиата напоминает пересмотр какой-то криминальной комедии, когда детектив по делу узнает, что в ограблении банка участвовал и сам банковский персонал, и сотрудники полиции, и половина населения близлежащего городка – так все было серьезно и масштабно. Так и здесь – по ходу дела находятся новые пласты плагиата, конца и края которым не видно» – пишет блогер Мирович, собравший коллекцию из фотодоказательств.

Напомним, недавно земляки Бандеры придумали оригинальную причину, чтобы не переименовывать улицу Чапаева.

Тем временем, в Харькове за бюджетные средства отремонтировали советский памятник пионеру в «буденовке».

Ранее в Одесской области из памятника Ленина сделали болгарского переселенца.

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