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    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона

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    Леопардовый принт - Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Леопардовый принт

    Клиенты магазинов одежды все чаще начали покупать наряды с леопардовым принтом

    По мнению экспертов модной индустрии, уже этой осенью в тренд войдет животный принт. Напомним, ранее, в течение нескольких сезонов в одежде преобладал белый цвет.

    Такие выводы сделала директор сайта Net-a-Porter Лиза Айкен. Она обнаружила, что на портале активно раскупают аксессуары с принтом животных из коллекций осень-зима 2018.

    Животный принт – это не только леопард, в тренде зебры, гепарды и тигры. Украшения с таким окрасом являются ключевым трендом для следующего сезона, отмечают эксперты сайта Who What Wear.

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    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона
    Фэшн-эксперты назвали модные принты следующего сезона

    Если вы не готовы носить сразу несколько предметов с таким принтом, то используйте туфли или сумочку, которые оживят наряд. Леопардовые аксессуары также могут заслуживать внимания, поскольку они подходят практически к любому образу.

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    Джерело: 24 канал

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