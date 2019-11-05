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    Купание с выдрами - лучший способ снять стресс и усталость после трудового дня

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    Купание с выдрами - лучший способ снять стресс и усталость после трудового дня
    boredpanda.com

    Заповедник Барн-Хилл организует экскурсии с гидом, позволяет посетителям тусоваться с ленивцами и плавать с выдрами

    Участникам должно быть не менее 16 лет, и они должны подписать условия поведения с выдрами. «Экскурсии продолжаются 3 часа и включают в себя экскурсию по объекту, тесное общение с нашими животными и возможность поплавать с нашими азиатскими маленькими когтистыми выдрами!» - пишет заповедник Barn Hill. 

    «Этот тур - поистине уникальный опыт, которого нет больше нигде в Луизиане».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Часть времени уходит на переодевания, инструкции по плаванию с выдрами - это примерно 1 час. Среднее время плавания выдры в бассейне составляет 35 минут. Находясь в бассейне, вы являетесь наблюдателем. Мы не позволяем держать выдр как для безопасности посетителей, так и выдр», - пояснили в заповеднике. Это занятие стоит 154 доллара на человека.


    Джерело: boredpanda.com

    фотография животные
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