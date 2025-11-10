На Камчатці під час спуску на воду перекинувся прикордонний катер ФСБ
Після аварії катер ліг на бік біля причалу, і вже наступного дня його вдалося поставити у вертикальне положення
У місті Петропавловськ-Камчатський у Росії стався інцидент із прикордонним сторожовим катером ПСКА-287 проєкту 1496: судно перекинулося під час спуску на воду після ремонту. Про це інформує «Главком» із посиланням на Kamchatinfo.
Катер належить Береговій охороні Прикордонної служби ФСБ РФ. Аварія трапилася 6 листопада на завершальній стадії ремонтних робіт на березі.
Повідомляється, що в момент перекидання кілька осіб опинилися у воді. Однак, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
Після аварії катер ліг на бік біля причалу. Вже наступного дня, 7 листопада, ПСКА-287 вдалося поставити у вертикальне положення. Представники Берегової охорони повідомили, що зараз фахівці проводять огляд судна для перевірки стану корпусу та обладнання, які могли бути пошкоджені під час падіння.
