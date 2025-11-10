Головна Світ Соціум
На Камчатці під час спуску на воду перекинувся прикордонний катер ФСБ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Петропавловську-Камчатському перекинувся прикордонний катер ФСБ
фото: Kamchatinfo

Після аварії катер ліг на бік біля причалу, і вже наступного дня його вдалося поставити у вертикальне положення

У місті Петропавловськ-Камчатський у Росії стався інцидент із прикордонним сторожовим катером ПСКА-287 проєкту 1496: судно перекинулося під час спуску на воду після ремонту. Про це інформує «Главком» із посиланням на Kamchatinfo.

Катер належить Береговій охороні Прикордонної служби ФСБ РФ. Аварія трапилася 6 листопада на завершальній стадії ремонтних робіт на березі.

Повідомляється, що в момент перекидання кілька осіб опинилися у воді. Однак, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Після аварії катер ліг на бік біля причалу. Вже наступного дня, 7 листопада, ПСКА-287 вдалося поставити у вертикальне положення. Представники Берегової охорони повідомили, що зараз фахівці проводять огляд судна для перевірки стану корпусу та обладнання, які могли бути пошкоджені під час падіння.

ПСКА-287 є невеликим рейдовим катером, що виконує у складі Берегової охорони РФ допоміжні функції, зокрема забезпечує патрулювання та буксирування інших суден у портах Камчатки.
На Камчатці під час спуску на воду перекинувся прикордонний катер ФСБ фото 1
фото: Kamchatinfo

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. 

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.

